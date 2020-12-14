Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Несколько месяцев назад я постил ссылку на эту квартиру. Жила одинокая женщина с животными. Срочная Продажа. Аукцион на повышение до конкретной даты. Писалось, что продадим тому кто даст больше всех на дату дедлайна. Стартовая цена за 85 тыс долларов. Но после даты дедлайна появилась опять. Интересно, продавцы теже, или кто то прикупил и решил спекульнуть?
До речі, в мене знайома до війни працювала в епіцентрі кассиром. Знімала з чоловіком квартиру в Києві, двоє дітей, жили бідно. Зараз в Германії квартира безкоштовна плюс допомога 600 євро. Робити не примушують, а грошей більше, ніж за роботу в Україні. Повертатись звісно не хоче та цілодобово вчить німецьку. Так що да, багато людей працювавших за копійчані зп виїдуть і дешева сфера послуг переформатується не в дешевшу сторону.
Это явление еще месяца 4 назад обсудили: да, при наличии халявы -- жить в Европе просто отлично. Но когда из халявной хаты попросят "на выход" -- окажется, что немецком эпицентре кассирам платят +- минималку. А такая же хата стоит, что странно, ровно +- минималка - евро 100/200. И повертатись она звісно будет не хотеть и дальше, но жить будет не сильно багаче...
Якщо не цілитися на Мюнхен чи Берлін чи який Франкфурт-на-Мейні, то сімейний бюджет буде сходитися, ще й залишиться на інвестиції.
До речі, в мене знайома до війни працювала в епіцентрі кассиром. Знімала з чоловіком квартиру в Києві, двоє дітей, жили бідно. Зараз в Германії квартира безкоштовна плюс допомога 600 євро. Робити не примушують, а грошей більше, ніж за роботу в Україні. Повертатись звісно не хоче та цілодобово вчить німецьку. Так що да, багато людей працювавших за копійчані зп виїдуть і дешева сфера послуг переформатується не в дешевшу сторону.
Это явление еще месяца 4 назад обсудили: да, при наличии халявы -- жить в Европе просто отлично. Но когда из халявной хаты попросят "на выход" -- окажется, что немецком эпицентре кассирам платят +- минималку. А такая же хата стоит, что странно, ровно +- минималка - евро 100/200. И повертатись она звісно будет не хотеть и дальше, но жить будет не сильно багаче...
Якщо не цілитися на Мюнхен чи Берлін чи який Франкфурт-на-Мейні, то сімейний бюджет буде сходитися, ще й залишиться на інвестиції.
Це як він буде сходитись? Як у вас живучи на 100$ в міс?))) І бачивши стейки тільки по тв ))
До речі, в мене знайома до війни працювала в епіцентрі кассиром. Знімала з чоловіком квартиру в Києві, двоє дітей, жили бідно. Зараз в Германії квартира безкоштовна плюс допомога 600 євро. Робити не примушують, а грошей більше, ніж за роботу в Україні. Повертатись звісно не хоче та цілодобово вчить німецьку. Так що да, багато людей працювавших за копійчані зп виїдуть і дешева сфера послуг переформатується не в дешевшу сторону.
Это явление еще месяца 4 назад обсудили: да, при наличии халявы -- жить в Европе просто отлично. Но когда из халявной хаты попросят "на выход" -- окажется, что немецком эпицентре кассирам платят +- минималку. А такая же хата стоит, что странно, ровно +- минималка - евро 100/200. И повертатись она звісно будет не хотеть и дальше, но жить будет не сильно багаче...
Как только войдёт в жизнь стоматология ещё как вернётся за ценой импланта плюс обычная школа в Украине даёт всё ещё знания математики, физики, химии на 2 порядка выше. Но! Когда летают бомбы, то даже Акуртова Анталия выигрывает для детей.