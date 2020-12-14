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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10225102261022710228

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 110
1. Не вище 500
15%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
16%
18
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov написав:
  Мизантрóп написав:на ПОХ объекте в чате срочная хотелка,заметьте не дорого.Не хватает 3 портсигара отечественных и куртки замшевой)) https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/chav ... OWFxo.html


Несколько месяцев назад я постил ссылку на эту квартиру.
Жила одинокая женщина с животными.
Срочная Продажа. Аукцион на повышение до конкретной даты.
Писалось, что продадим тому кто даст больше всех на дату дедлайна.
Стартовая цена за 85 тыс долларов.
Но после даты дедлайна появилась опять.
Интересно, продавцы теже, или кто то прикупил и решил спекульнуть?
Зараз ніби ж є заборона на перепродаж
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:47

  _hunter написав:
  flyman написав:Не можу знайти пост Первого, як плохо там на заподі
так от отвєт Чемберлєна оператору учотки:

https://dou.ua/forums/topic/39626/#2470360

До речі, в мене знайома до війни працювала в епіцентрі кассиром. Знімала з чоловіком квартиру в Києві, двоє дітей, жили бідно.
Зараз в Германії квартира безкоштовна плюс допомога 600 євро. Робити не примушують, а грошей більше, ніж за роботу в Україні. Повертатись звісно не хоче та цілодобово вчить німецьку.
Так що да, багато людей працювавших за копійчані зп виїдуть і дешева сфера послуг переформатується не в дешевшу сторону.

Это явление еще месяца 4 назад обсудили: да, при наличии халявы -- жить в Европе просто отлично. Но когда из халявной хаты попросят "на выход" -- окажется, что немецком эпицентре кассирам платят +- минималку. А такая же хата стоит, что странно, ровно +- минималка - евро 100/200. И повертатись она звісно будет не хотеть и дальше, но жить будет не сильно багаче...

Якщо не цілитися на Мюнхен чи Берлін чи який Франкфурт-на-Мейні, то сімейний бюджет буде сходитися, ще й залишиться на інвестиції.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:51

  flyman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:Не можу знайти пост Первого, як плохо там на заподі
так от отвєт Чемберлєна оператору учотки:

https://dou.ua/forums/topic/39626/#2470360

До речі, в мене знайома до війни працювала в епіцентрі кассиром. Знімала з чоловіком квартиру в Києві, двоє дітей, жили бідно.
Зараз в Германії квартира безкоштовна плюс допомога 600 євро. Робити не примушують, а грошей більше, ніж за роботу в Україні. Повертатись звісно не хоче та цілодобово вчить німецьку.
Так що да, багато людей працювавших за копійчані зп виїдуть і дешева сфера послуг переформатується не в дешевшу сторону.

Это явление еще месяца 4 назад обсудили: да, при наличии халявы -- жить в Европе просто отлично. Но когда из халявной хаты попросят "на выход" -- окажется, что немецком эпицентре кассирам платят +- минималку. А такая же хата стоит, что странно, ровно +- минималка - евро 100/200. И повертатись она звісно будет не хотеть и дальше, но жить будет не сильно багаче...

Якщо не цілитися на Мюнхен чи Берлін чи який Франкфурт-на-Мейні, то сімейний бюджет буде сходитися, ще й залишиться на інвестиції.

Це як він буде сходитись? Як у вас живучи на 100$ в міс?))) І бачивши стейки тільки по тв ))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:05

  _hunter написав:
  flyman написав:Не можу знайти пост Первого, як плохо там на заподі
так от отвєт Чемберлєна оператору учотки:

https://dou.ua/forums/topic/39626/#2470360

До речі, в мене знайома до війни працювала в епіцентрі кассиром. Знімала з чоловіком квартиру в Києві, двоє дітей, жили бідно.
Зараз в Германії квартира безкоштовна плюс допомога 600 євро. Робити не примушують, а грошей більше, ніж за роботу в Україні. Повертатись звісно не хоче та цілодобово вчить німецьку.
Так що да, багато людей працювавших за копійчані зп виїдуть і дешева сфера послуг переформатується не в дешевшу сторону.

Это явление еще месяца 4 назад обсудили: да, при наличии халявы -- жить в Европе просто отлично. Но когда из халявной хаты попросят "на выход" -- окажется, что немецком эпицентре кассирам платят +- минималку. А такая же хата стоит, что странно, ровно +- минималка - евро 100/200. И повертатись она звісно будет не хотеть и дальше, но жить будет не сильно багаче...

Как только войдёт в жизнь стоматология ещё как вернётся за ценой импланта ;) плюс обычная школа в Украине даёт всё ещё знания математики, физики, химии на 2 порядка выше. Но! Когда летают бомбы, то даже Акуртова Анталия выигрывает для детей.
stm
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