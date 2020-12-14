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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10227102281022910230>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 110
1. Не вище 500
15%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
16%
18
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 17:07

  flyman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:Не можу знайти пост Первого, як плохо там на заподі
так от отвєт Чемберлєна оператору учотки:

https://dou.ua/forums/topic/39626/#2470360

До речі, в мене знайома до війни працювала в епіцентрі кассиром. Знімала з чоловіком квартиру в Києві, двоє дітей, жили бідно.
Зараз в Германії квартира безкоштовна плюс допомога 600 євро. Робити не примушують, а грошей більше, ніж за роботу в Україні. Повертатись звісно не хоче та цілодобово вчить німецьку.
Так що да, багато людей працювавших за копійчані зп виїдуть і дешева сфера послуг переформатується не в дешевшу сторону.

Это явление еще месяца 4 назад обсудили: да, при наличии халявы -- жить в Европе просто отлично. Но когда из халявной хаты попросят "на выход" -- окажется, что немецком эпицентре кассирам платят +- минималку. А такая же хата стоит, что странно, ровно +- минималка - евро 100/200. И повертатись она звісно будет не хотеть и дальше, но жить будет не сильно багаче...

Якщо не цілитися на Мюнхен чи Берлін чи який Франкфурт-на-Мейні, то сімейний бюджет буде сходитися, ще й залишиться на інвестиції.

Так а я разве писал, что бюджет не сойдется? -- да -- остается сотка/другая "на инвестиции". Другой вопрос -- много ли эта кассир "наинвестирует"? :roll:
Но этот вопрос тоже давным-давно по несколько раз обсудили: за счет европейской уравниловки условным украинским дворникам/грузчикам в Европах живется довольно-таки неплохо. А вот условному "среднему+ классу" -- уже, вроде как, не сильно...
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 17:10

  stm написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:Не можу знайти пост Первого, як плохо там на заподі
так от отвєт Чемберлєна оператору учотки:

https://dou.ua/forums/topic/39626/#2470360

До речі, в мене знайома до війни працювала в епіцентрі кассиром. Знімала з чоловіком квартиру в Києві, двоє дітей, жили бідно.
Зараз в Германії квартира безкоштовна плюс допомога 600 євро. Робити не примушують, а грошей більше, ніж за роботу в Україні. Повертатись звісно не хоче та цілодобово вчить німецьку.
Так що да, багато людей працювавших за копійчані зп виїдуть і дешева сфера послуг переформатується не в дешевшу сторону.

Это явление еще месяца 4 назад обсудили: да, при наличии халявы -- жить в Европе просто отлично. Но когда из халявной хаты попросят "на выход" -- окажется, что немецком эпицентре кассирам платят +- минималку. А такая же хата стоит, что странно, ровно +- минималка - евро 100/200. И повертатись она звісно будет не хотеть и дальше, но жить будет не сильно багаче...

Как только войдёт в жизнь стоматология ещё как вернётся за ценой импланта ;) плюс обычная школа в Украине даёт всё ещё знания математики, физики, химии на 2 порядка выше. Но! Когда летают бомбы, то даже Акуртова Анталия выигрывает для детей.

Когда бимбы -- то понятно, но там что-то про "Повертатись" было -- т.е. бимбы летать должны перестать...
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:31

  Faceless написав:
  fox767676 написав:
  Ромасик написав:Я еще весной предлагал закончить тему. Или же переименовать в рост.
Возле меня закрылась новая почта. Она была закрыта в начале войны, потом открылась, а теперь полностью освободили помещение.
Индекс новой почты показателен?

Сходите в 375 отделение, поймете о каких грандиозных перспективах левобережного массива я писал

Що вам там не подобається? В новій будівлі краще ніж було до того
Працює аж гай шумить


Так мені подобається, може незрозуміло написав. І сама будівля (хоча мабуть не у трендах воєнного часу) і географічний вектор забудови
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:57

  stm написав:Как только войдёт в жизнь стоматология ещё как вернётся за ценой импланта ;) плюс обычная школа в Украине даёт всё ещё знания математики, физики, химии на 2 порядка выше. Но! Когда летают бомбы, то даже Акуртова Анталия выигрывает для детей.

Только 5% набрали 180+ баллов по ВНО в 2021 г. по математике. При этом, это выпускники разных лицеев, гимназий и тд. Обычная школа - это дно. 30% не преодолели минимальный порог по математики, о чем еще можно говорить?
https://zno.testportal.com.ua/stat/2021
И только 43 место по PISA по математике, ну а уровень фин. грамотности всего населения зашкаливает, особенно советского образования :lol:
  _hunter написав:Так а я разве писал, что бюджет не сойдется? -- да -- остается сотка/другая "на инвестиции". Другой вопрос -- много ли эта кассир "наинвестирует"? :roll:
Но этот вопрос тоже давным-давно по несколько раз обсудили: за счет европейской уравниловки условным украинским дворникам/грузчикам в Европах живется довольно-таки неплохо. А вот условному "среднему+ классу" -- уже, вроде как, не сильно...

Вот только если грузчик не вернется - то средний класс будет и в Украине жить хуже
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 20:26

  _hunter написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Это явление еще месяца 4 назад обсудили: да, при наличии халявы -- жить в Европе просто отлично. Но когда из халявной хаты попросят "на выход" -- окажется, что немецком эпицентре кассирам платят +- минималку. А такая же хата стоит, что странно, ровно +- минималка - евро 100/200. И повертатись она звісно будет не хотеть и дальше, но жить будет не сильно багаче...

Якщо не цілитися на Мюнхен чи Берлін чи який Франкфурт-на-Мейні, то сімейний бюджет буде сходитися, ще й залишиться на інвестиції.

Так а я разве писал, что бюджет не сойдется? -- да -- остается сотка/другая "на инвестиции". Другой вопрос -- много ли эта кассир "наинвестирует"? :roll:
Но этот вопрос тоже давным-давно по несколько раз обсудили: за счет европейской уравниловки условным украинским дворникам/грузчикам в Европах живется довольно-таки неплохо. А вот условному "среднему+ классу" -- уже, вроде как, не сильно...

а кого більше вна Україні в "піраміді харчування", середнього класу, чи умовних прибиральників/вантажників/касирів?
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 20:34

  alfredhaos написав:
  stm написав:Как только войдёт в жизнь стоматология ещё как вернётся за ценой импланта ;) плюс обычная школа в Украине даёт всё ещё знания математики, физики, химии на 2 порядка выше. Но! Когда летают бомбы, то даже Акуртова Анталия выигрывает для детей.

Только 5% набрали 180+ баллов по ВНО в 2021 г. по математике. При этом, это выпускники разных лицеев, гимназий и тд. Обычная школа - это дно. 30% не преодолели минимальный порог по математики, о чем еще можно говорить?
https://zno.testportal.com.ua/stat/2021
И только 43 место по PISA по математике, ну а уровень фин. грамотности всего населения зашкаливает, особенно советского образования :lol:
  _hunter написав:Так а я разве писал, что бюджет не сойдется? -- да -- остается сотка/другая "на инвестиции". Другой вопрос -- много ли эта кассир "наинвестирует"? :roll:
Но этот вопрос тоже давным-давно по несколько раз обсудили: за счет европейской уравниловки условным украинским дворникам/грузчикам в Европах живется довольно-таки неплохо. А вот условному "среднему+ классу" -- уже, вроде как, не сильно...

Вот только если грузчик не вернется - то средний класс будет и в Украине жить хуже

Фин.грамотность хорошо, но для этого нужны фин.инструменты.
Если из 25 грузчиков 23 будут сидеть без работы, то среднему классу это не понравится. Если на вакансию нет звонков, то менеджер по персоналу сообщает руководителю что неплохо бы поднять оклад вакансии.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 20:48

  _hunter написав:Так а я разве писал, что бюджет не сойдется? -- да -- остается сотка/другая "на инвестиции". Другой вопрос -- много ли эта кассир "наинвестирует"? :roll:
Но этот вопрос тоже давным-давно по несколько раз обсудили: за счет европейской уравниловки условным украинским дворникам/грузчикам в Европах живется довольно-таки неплохо. А вот условному "среднему+ классу" -- уже, вроде как, не сильно...

Тут , напевно , народ не знає сучасного поділу суспільства на класи . Три класи вже не зовсім актуально . Бо навіть у нас до 70 % можна віднести до різних середніх . Дев"ять ( ну часом сім ) класів - на даному етапі . Це правда вже занадто ... Як і величезна кількість видів інтелекту ... Відомі футболісти це хто ? А рядовий професор доктор фізмат ?
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 20:55

  stm написав:Фин.грамотность хорошо, но для этого нужны фин.инструменты.
Если из 25 грузчиков 23 будут сидеть без работы, то среднему классу это не понравится. Если на вакансию нет звонков, то менеджер по персоналу сообщает руководителю что неплохо бы поднять оклад вакансии.

Почему это раньше не работало, а сейчас заработает?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:32

  fox767676 написав:
  Ромасик написав:
Возле меня закрылась новая почта. Она была закрыта в начале войны, потом открылась, а теперь полностью освободили помещение.
Индекс новой почты показателен?

Сходите в 375 отделение, поймете о каких грандиозных перспективах левобережного массива я писал

Зачем мне идти в 375 отделение?
  zerocool написав:Біля мене теж закрилась НП з понеділка, старе та незручне відділення.

При цьому відкрилося 2 нових НП поруч, там побільше посилки приймають. Що там за індексом реорганізації?

Реорганизация - это сокращение?
Посылки вроде везде по 30 кг, кроме промышленных складов
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:54

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