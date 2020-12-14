Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Лучший ремнт, это ремонт без каких либо модернов, все под дерево и камень - не выйдет из моды. Смотрел финские журналы 80-х, там деревяные кухни выглядят до сих пор актуально. А модерновые на то время - морально устарели.
Zebra написав:Лучший ремнт, это ремонт без каких либо модернов, все под дерево и камень - не выйдет из моды. Смотрел финские журналы 80-х, там деревяные кухни выглядят до сих пор актуально. А модерновые на то время - морально устарели.
а мне кажется, оно выглядит органично, когда интерьер и экстерьер дружат. Например, живу я в париже в 7 районе, пусть будет паркет, а живу я в нью йорке на 30 этаже, там такое не прокатит. у нас часто внутреннее наполнение и внешний облик зданий - как из разных миров.
Zebra написав:Лучший ремнт, это ремонт без каких либо модернов, все под дерево и камень - не выйдет из моды. Смотрел финские журналы 80-х, там деревяные кухни выглядят до сих пор актуально. А модерновые на то время - морально устарели.
Молодое поколение предпочитает ЛДСП и ламинат натуральному дереву. Цифровая деградация называется. С дугой стороны, ремонт с формальдегидными материалами значительно дешевле ремонта с массивом дерева. Лендлорды однозначно поддерживают современную моду в дизайне интерьера
Ещё бонус - Мебель, двери, полы из ЛДСП не грызут собаки. Собаки ж не тупые жрать токсичные смолы.
барабашов написав:Zebra Зебра - 55 будет или нет? И плюс-минус когда?
55 - это уже осенний тренд будет. Зимой однозначно 55 а дальше все выше и выше. Вы же видите что активная фаза войны не прекращается, никаких даже намеков на перемирие, или прекращение стрельбы - значит нужны деньги воевать, а где их взять - только напечатать. Война - это дорого, это не только оклады военным, это и соляра, и экипировка, и запчасти, и расходники, и логистика и все такое, в огромных количествах.