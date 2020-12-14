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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10227102281022910230

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 110
1. Не вище 500
15%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
16%
18
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:59

  beee написав:
  UA написав:
  Мизантрóп написав:на ПОХ объекте в чате срочная хотелка,заметьте не дорого.Не хватает 3 портсигара отечественных и куртки замшевой)) https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/chav ... OWFxo.html

Там однозначно был дизайнер.
В 70-80% киевских квартир ремонт хуже :mrgreen:


Похоже на "почерк" недодизайнерши - дочь депутата с накрученными роликами.
А если серьёзно, то всё там с базара (даже не с рынка), включая пластиковые ревизии

какой кошмар
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 23:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Лучший ремнт, это ремонт без каких либо модернов, все под дерево и камень - не выйдет из моды. Смотрел финские журналы 80-х, там деревяные кухни выглядят до сих пор актуально. А модерновые на то время - морально устарели.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 23:10

Zebra
Зебра - 55 будет или нет?
И плюс-минус когда?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 23:12

  Zebra написав:Лучший ремнт, это ремонт без каких либо модернов, все под дерево и камень - не выйдет из моды. Смотрел финские журналы 80-х, там деревяные кухни выглядят до сих пор актуально. А модерновые на то время - морально устарели.

а мне кажется, оно выглядит органично, когда интерьер и экстерьер дружат. Например, живу я в париже в 7 районе, пусть будет паркет, а живу я в нью йорке на 30 этаже, там такое не прокатит. у нас часто внутреннее наполнение и внешний облик зданий - как из разных миров.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 23:37

  Zebra написав:Лучший ремнт, это ремонт без каких либо модернов, все под дерево и камень - не выйдет из моды. Смотрел финские журналы 80-х, там деревяные кухни выглядят до сих пор актуально. А модерновые на то время - морально устарели.

Молодое поколение предпочитает ЛДСП и ламинат натуральному дереву.
Цифровая деградация называется.
С дугой стороны, ремонт с формальдегидными материалами значительно дешевле ремонта с массивом дерева.
Лендлорды однозначно поддерживают современную моду в дизайне интерьера :mrgreen:

Ещё бонус - Мебель, двери, полы из ЛДСП не грызут собаки.
Собаки ж не тупые жрать токсичные смолы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 23:56

  барабашов написав:Zebra
Зебра - 55 будет или нет?
И плюс-минус когда?

55 - это уже осенний тренд будет.
Зимой однозначно 55 а дальше все выше и выше.
Вы же видите что активная фаза войны не прекращается, никаких даже намеков на перемирие, или прекращение стрельбы - значит нужны деньги воевать, а где их взять - только напечатать. Война - это дорого, это не только оклады военным, это и соляра, и экипировка, и запчасти, и расходники, и логистика и все такое, в огромных количествах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 00:03

  Investor_K написав:Я извиняюсь. Обвал нереальных цен (см.топик) уже начался или нет?
Если да - то тема закончена?

Эконом и комфорт сегмент новостроек практически в гривнах не выросли.

https://misto.lun.ua/price
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 01:03

  Ромасик написав:Реорганизация - это сокращение?
Посылки вроде везде по 30 кг, кроме промышленных складов

Реорганізація – це розширення з упором на поштомати.
Пару років тому на районі було 2 відділення та нуль поштоматів, зараз 3 (-1+2, одне нове вантажне), та 18 (вісімнадцять) поштоматів.
Що там по індексу?
zerocool
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