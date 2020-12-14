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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10230102311023210233>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 111
1. Не вище 500
14%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:20

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Еще говноблок забыли. Им даже плесень брезгует.

точно. Только православный красный кирпич, клееный на глину. Никакого утеплителя и акустической ваты - ведь минвата склеена на формальдегидном клее. никакого пластика дома, моющих средств с ПАВ и, упаси господи, микроволновка!
еще рекомендуют отказаться от WiFi и мобильных телефонов - ведь они дают вредное излучение. На улицы лучше вовсе не выходить и не выезжать - кругом выхлопы с окисью серы и озоном!
Страшно жить


Ну-ну-ну... :lol:
Как Вас понесло.
Странно, что Вы отреагировали на пост Макса, а не на предшествующий ему пост ЮЭЙ. Очевидно, это было-бы слишком наглядное свидетельство заангажированности.
Я-бы предположил, что Вы-бы написали, что очень полезно на завтрак еду приправлять соусом из фенолформальдегида. Придает бодрости на весь день.
Я понимаю, что ДСП - это Ваш хлеб :mrgreen: , но все-же, давайте как-то в меру.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sequence написав:
  airmax78 написав:..
Еще говноблок забыли. Им даже плесень брезгует.

точно. Только православный красный кирпич, клееный на глину. Никакого утеплителя и акустической ваты - ведь минвата склеена на формальдегидном клее. никакого пластика дома, моющих средств с ПАВ и, упаси господи, микроволновка!
еще рекомендуют отказаться от WiFi и мобильных телефонов - ведь они дают вредное излучение. На улицы лучше вовсе не выходить и не выезжать - кругом выхлопы с окисью серы и озоном!
Страшно жить
наши жрут говно, кучу сахара и соли, спорт максимум от дивана к кровати, дышут выхлопами возле трасс в новостроях. но уровень формальдегида в ламинате их очень интересует
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:30

  sequence написав:
  antey1969 написав:..
В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда.

за насос платить разоришься, очистка дешевле обойдется.
По поводу "контроль за водой получше" - видел пару видосов с Техаса, где из-за массой добычи нефти методом гидроразрыва в краны пересичных попадает жижа неведомого химического состава

И это не я начал.
Модераторы, что-ж вы всех, кто всуе упоминает забугорье не сбрасываете на ветку-помойку?
Вода зависит от местности и потраченных на очистку денег.
В НЙ, говорят, что можно пить воду из крана. Я не рискую. Хотя, чтобы иметь такие источники воды, чтобы обеспечить город с населением в полУкраины ...думаю, что там на входе вода из океана со всеми сбросами, а на выходе - относительно безопасная жидкость.
В то-же время, в маленьком городке в часе езды - вода за год вывела из строя часть сантехоборудования ввиду высокой жесткости. Это при том, что на доме стоит новая и недешевая фильтрационная система. Дом куплен год назад после пожара, полностью перестроен и внутрянка новая.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:36

  CRUSADER написав:
sequence написав:
  airmax78 написав:..
Еще говноблок забыли. Им даже плесень брезгует.

точно. Только православный красный кирпич, клееный на глину. Никакого утеплителя и акустической ваты - ведь минвата склеена на формальдегидном клее. никакого пластика дома, моющих средств с ПАВ и, упаси господи, микроволновка!
еще рекомендуют отказаться от WiFi и мобильных телефонов - ведь они дают вредное излучение. На улицы лучше вовсе не выходить и не выезжать - кругом выхлопы с окисью серы и озоном!
Страшно жить
наши жрут говно, кучу сахара и соли, спорт максимум от дивана к кровати, дышут выхлопами возле трасс в новостроях. но уровень формальдегида в ламинате их очень интересует


Это все явления одного порядка.
Сахар - сжигается физической и умственной активностью.
Говно жрать - это на любителя. Можно и не жрать.
Выхлопами с трасс в новостроях - это да, но понты - дело святое.
Ну и модные мопы на входе не гармоничны без фенольных материалов внутри.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:39

  rjkz написав:...
Странно, что Вы отреагировали на пост Макса, а не на предшествующий ему пост ЮЭЙ. Очевидно, это было-бы слишком наглядное свидетельство заангажированности...

мне все равно было кому отвечать, ведь мой ответ был приманкой для вас! :mrgreen:
Я же знаю тут всех адептов "мебели из дуба" 8)
По сути дела - мне абсолютно плевать, из чего делается мебель, главное, чтобы у покупателя нашлись на это деньги )
Хотите, сделаю вам мебель из керамогранита 20мм толщиной? Могу и из бронелиста до 4см толщиной, гидроабразивному станку пофиг, что пилить ))
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:02

  rjkz написав:..
В то-же время, в маленьком городке в часе езды - вода за год вывела из строя часть сантехоборудования ввиду высокой жесткости. Это при том, что на доме стоит новая и недешевая фильтрационная система. Дом куплен год назад после пожара, полностью перестроен и внутрянка новая.

Фильтры не могут полностью убрать жесткость, для этого нужна дистилляция, или осмос(?). В странах вроде Германии и Австрии на просьбу дать воды попить в общепите молча наливают из крана :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:05

  sequence написав:
  rjkz написав:...
Странно, что Вы отреагировали на пост Макса, а не на предшествующий ему пост ЮЭЙ. Очевидно, это было-бы слишком наглядное свидетельство заангажированности...

мне все равно было кому отвечать, ведь мой ответ был приманкой для вас! :mrgreen:

Мне даже как-то неловко. Спасибо, конечно, но проводить столько времени на форуме только в надежде, что я отреагирую на Ваши посты....Особенно, учитывая, что модераторы меня системно вытесняют на другую ветку и, как следствие, меньщее внимание форуму ввиду утраты интереса. Наверное, скучаете. Скоро тосковать начнете.
Тронут, тронут
Я же знаю тут всех адептов "мебели из дуба" 8)
По сути дела - мне абсолютно плевать, из чего делается мебель, главное, чтобы у покупателя нашлись на это деньги )
Хотите, сделаю вам мебель из керамогранита 20мм толщиной? Могу и из бронелиста до 4см толщиной, гидроабразивному станку пофиг, что пилить ))


Ну Вы-же знаете, что у меня "из дуба" уже все есть. И финский паркет и мебель фабрики "Проминь" (если это Вам о чем-то скажет) и их-же двери.
Немопно, но без формальдегида.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:09

  rjkz написав:
  CRUSADER написав:
sequence написав: точно. Только православный красный кирпич, клееный на глину. Никакого утеплителя и акустической ваты - ведь минвата склеена на формальдегидном клее. никакого пластика дома, моющих средств с ПАВ и, упаси господи, микроволновка!
еще рекомендуют отказаться от WiFi и мобильных телефонов - ведь они дают вредное излучение. На улицы лучше вовсе не выходить и не выезжать - кругом выхлопы с окисью серы и озоном!
Страшно жить
наши жрут говно, кучу сахара и соли, спорт максимум от дивана к кровати, дышут выхлопами возле трасс в новостроях. но уровень формальдегида в ламинате их очень интересует


Это все явления одного порядка.
Сахар - сжигается физической и умственной активностью.
Говно жрать - это на любителя. Можно и не жрать.
Выхлопами с трасс в новостроях - это да, но понты - дело святое.
Ну и модные мопы на входе не гармоничны без фенольных материалов внутри.
:mrgreen:

Не могу понять, откуда у Вас эта ненависть к модным МОПам? Любой более-менее приличный дом в Нью-Йорке имеет модные мопы, тренажерный зал, общественную террассу, часто бассейн (иногда даже крытый), общественный спейс какой-то для проведения вечеринок и т.п. Там это уже зе маст. И у нас так должно быть. "Хватит жрать говно". Из всех нововведений киевских застройщиков Вы, почему-то, решили критиковать самое здравое.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:21

  rjkz написав:..
Мне даже как-то неловко...

та ладно, я больше не буду )
Просто напомню, что формальдегид преследует человечество даже в виде естественного фона, например, в лесу, а организм человека приспособился к этому яду 100500 лет назад.
Именно по этому в мире существует куча исследований на эту тему и ответ в виде стандартов разных стран по выхлопам, типа Е1 или CARB Phase 2 или F****, каждый из которых регламентирует безопасную дозу формальдегида. Я не буду писать тут подробно, достаточно ознакомиться с попсовой статьей на сайте uafm.com.ua, часть из которой я и написал, вникая несколько лет в тему, объездив несколько лабораторий и вспомнив основы органической и не очень химии.
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:23

  sequence написав:
  rjkz написав:..
В то-же время, в маленьком городке в часе езды - вода за год вывела из строя часть сантехоборудования ввиду высокой жесткости. Это при том, что на доме стоит новая и недешевая фильтрационная система. Дом куплен год назад после пожара, полностью перестроен и внутрянка новая.

Фильтры не могут полностью убрать жесткость, для этого нужна дистилляция, или осмос(?). В странах вроде Германии и Австрии на просьбу дать воды попить в общепите молча наливают из крана :shock:


Здесь ставят софтнеры.
Из курса химии за 8 (?) класс вспоминается, что жесткость воды, обусловленая присутствием катионов кальция и магния, устраняется тремя способами - кипячением (дистилляция - радикальная стадия), мыльным раствором и ионизация, когда катионы притягиваются анодами (анионами).
В свое время, если это правда, в Германии из крана текла дистиллированная вода, которую люди пили, что привело к массовым дисфункциям в организмах немцев. После этого были произведены исследования, которые показали, что для питья нужен определенный минеральный состав в воде, после этого начали минерализировать дистиллированную воду.
В НЙ местные пьют из-под крана. Я верю что это безопасно, но не уверен, что это безвредно. По этому покупаю питьевую воду по 2 бакса за галлон.
rjkz
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