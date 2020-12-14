|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 24 сер, 2022 13:20
sequence написав: airmax78 написав:
..
Еще говноблок забыли. Им даже плесень брезгует.
точно. Только православный красный кирпич, клееный на глину. Никакого утеплителя и акустической ваты - ведь минвата склеена на формальдегидном клее. никакого пластика дома, моющих средств с ПАВ и, упаси господи, микроволновка!
еще рекомендуют отказаться от WiFi и мобильных телефонов - ведь они дают вредное излучение. На улицы лучше вовсе не выходить и не выезжать - кругом выхлопы с окисью серы и озоном!
Страшно жить
Ну-ну-ну...
Как Вас понесло.
Странно, что Вы отреагировали на пост Макса, а не на предшествующий ему пост ЮЭЙ. Очевидно, это было-бы слишком наглядное свидетельство заангажированности.
Я-бы предположил, что Вы-бы написали, что очень полезно на завтрак еду приправлять соусом из фенолформальдегида. Придает бодрости на весь день.
Я понимаю, что ДСП - это Ваш хлеб
, но все-же, давайте как-то в меру.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13637
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7108 раз.
- Подякували: 4172 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Сер 24 сер, 2022 13:28
sequence написав: airmax78 написав:
..
Еще говноблок забыли. Им даже плесень брезгует.
точно. Только православный красный кирпич, клееный на глину. Никакого утеплителя и акустической ваты - ведь минвата склеена на формальдегидном клее. никакого пластика дома, моющих средств с ПАВ и, упаси господи, микроволновка!
еще рекомендуют отказаться от WiFi и мобильных телефонов - ведь они дают вредное излучение. На улицы лучше вовсе не выходить и не выезжать - кругом выхлопы с окисью серы и озоном!
Страшно жить
наши жрут говно, кучу сахара и соли, спорт максимум от дивана к кровати, дышут выхлопами возле трасс в новостроях. но уровень формальдегида в ламинате их очень интересует
-
CRUSADER
-
-
- Повідомлень: 234
- З нами з: 24.10.06
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 13:30
sequence написав: antey1969 написав:
..
В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда.
за насос платить разоришься, очистка дешевле обойдется.
По поводу "контроль за водой получше" - видел пару видосов с Техаса,
где из-за массой добычи нефти методом гидроразрыва в краны пересичных попадает жижа неведомого химического состава
И это не я начал.Модераторы, что-ж вы всех, кто всуе упоминает забугорье не сбрасываете на ветку-помойку?
Вода зависит от местности и потраченных на очистку денег.
В НЙ, говорят, что можно пить воду из крана. Я не рискую. Хотя, чтобы иметь такие источники воды, чтобы обеспечить город с населением в полУкраины ...думаю, что там на входе вода из океана со всеми сбросами, а на выходе - относительно безопасная жидкость.
В то-же время, в маленьком городке в часе езды - вода за год вывела из строя часть сантехоборудования ввиду высокой жесткости. Это при том, что на доме стоит новая и недешевая фильтрационная система. Дом куплен год назад после пожара, полностью перестроен и внутрянка новая.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13637
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7108 раз.
- Подякували: 4172 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Сер 24 сер, 2022 13:36
CRUSADER написав: sequence написав: airmax78 написав:
..
Еще говноблок забыли. Им даже плесень брезгует.
точно. Только православный красный кирпич, клееный на глину. Никакого утеплителя и акустической ваты - ведь минвата склеена на формальдегидном клее. никакого пластика дома, моющих средств с ПАВ и, упаси господи, микроволновка!
еще рекомендуют отказаться от WiFi и мобильных телефонов - ведь они дают вредное излучение. На улицы лучше вовсе не выходить и не выезжать - кругом выхлопы с окисью серы и озоном!
Страшно жить
наши жрут говно, кучу сахара и соли, спорт максимум от дивана к кровати, дышут выхлопами возле трасс в новостроях. но уровень формальдегида в ламинате их очень интересует
Это все явления одного порядка.
Сахар - сжигается физической и умственной активностью.
Говно жрать - это на любителя. Можно и не жрать.
Выхлопами с трасс в новостроях - это да, но понты - дело святое.
Ну и модные мопы на входе не гармоничны без фенольных материалов внутри.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13637
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7108 раз.
- Подякували: 4172 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Сер 24 сер, 2022 13:39
rjkz написав:
...
Странно, что Вы отреагировали на пост Макса, а не на предшествующий ему пост ЮЭЙ. Очевидно, это было-бы слишком наглядное свидетельство заангажированности...
мне все равно было кому отвечать, ведь мой ответ был приманкой для вас!
Я же знаю тут всех адептов "мебели из дуба"
По сути дела - мне абсолютно плевать, из чего делается мебель, главное, чтобы у покупателя нашлись на это деньги )
Хотите, сделаю вам мебель из керамогранита 20мм толщиной? Могу и из бронелиста до 4см толщиной, гидроабразивному станку пофиг, что пилить ))
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6874
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2040 раз.
- Подякували: 1842 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:02
rjkz написав:
..
В то-же время, в маленьком городке в часе езды - вода за год вывела из строя часть сантехоборудования ввиду высокой жесткости. Это при том, что на доме стоит новая и недешевая фильтрационная система. Дом куплен год назад после пожара, полностью перестроен и внутрянка новая.
Фильтры не могут полностью убрать жесткость, для этого нужна дистилляция, или осмос(?). В странах вроде Германии и Австрии на просьбу дать воды попить в общепите молча наливают из крана
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6874
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2040 раз.
- Подякували: 1842 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:05
sequence написав: rjkz написав:
...
Странно, что Вы отреагировали на пост Макса, а не на предшествующий ему пост ЮЭЙ. Очевидно, это было-бы слишком наглядное свидетельство заангажированности...
мне все равно было кому отвечать, ведь мой ответ был приманкой для вас!
Мне даже как-то неловко. Спасибо, конечно, но проводить столько времени на форуме только в надежде, что я отреагирую на Ваши посты....Особенно, учитывая, что модераторы меня системно вытесняют на другую ветку и, как следствие, меньщее внимание форуму ввиду утраты интереса. Наверное, скучаете. Скоро тосковать начнете.
Тронут, тронут
Я же знаю тут всех адептов "мебели из дуба"
По сути дела - мне абсолютно плевать, из чего делается мебель, главное, чтобы у покупателя нашлись на это деньги )
Хотите, сделаю вам мебель из керамогранита 20мм толщиной? Могу и из бронелиста до 4см толщиной, гидроабразивному станку пофиг, что пилить ))
Ну Вы-же знаете, что у меня "из дуба" уже все есть. И финский паркет и мебель фабрики "Проминь" (если это Вам о чем-то скажет) и их-же двери.
Немопно, но без формальдегида.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13637
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7108 раз.
- Подякували: 4172 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:09
rjkz написав: CRUSADER написав:
sequence написав: точно. Только православный красный кирпич, клееный на глину. Никакого утеплителя и акустической ваты - ведь минвата склеена на формальдегидном клее. никакого пластика дома, моющих средств с ПАВ и, упаси господи, микроволновка!
еще рекомендуют отказаться от WiFi и мобильных телефонов - ведь они дают вредное излучение. На улицы лучше вовсе не выходить и не выезжать - кругом выхлопы с окисью серы и озоном!
Страшно жить
наши жрут говно, кучу сахара и соли, спорт максимум от дивана к кровати, дышут выхлопами возле трасс в новостроях. но уровень формальдегида в ламинате их очень интересует
Это все явления одного порядка.
Сахар - сжигается физической и умственной активностью.
Говно жрать - это на любителя. Можно и не жрать.
Выхлопами с трасс в новостроях - это да, но понты - дело святое.
Ну и модные мопы на входе не гармоничны без фенольных материалов внутри.
Не могу понять, откуда у Вас эта ненависть к модным МОПам? Любой более-менее приличный дом в Нью-Йорке имеет модные мопы, тренажерный зал, общественную террассу, часто бассейн (иногда даже крытый), общественный спейс какой-то для проведения вечеринок и т.п. Там это уже зе маст. И у нас так должно быть. "Хватит жрать говно". Из всех нововведений киевских застройщиков Вы, почему-то, решили критиковать самое здравое.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40843
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5054 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:21
rjkz написав:
..
Мне даже как-то неловко...
та ладно, я больше не буду )
Просто напомню, что формальдегид преследует человечество даже в виде естественного фона, например, в лесу, а организм человека приспособился к этому яду 100500 лет назад.
Именно по этому в мире существует куча исследований на эту тему и ответ в виде стандартов разных стран по выхлопам, типа Е1 или CARB Phase 2 или F****, каждый из которых регламентирует безопасную дозу формальдегида. Я не буду писать тут подробно, достаточно ознакомиться с попсовой статьей на сайте uafm.com.ua, часть из которой я и написал, вникая несколько лет в тему, объездив несколько лабораторий и вспомнив основы органической и не очень химии.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6874
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2040 раз.
- Подякували: 1842 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:23
sequence написав: rjkz написав:
..
В то-же время, в маленьком городке в часе езды - вода за год вывела из строя часть сантехоборудования ввиду высокой жесткости. Это при том, что на доме стоит новая и недешевая фильтрационная система. Дом куплен год назад после пожара, полностью перестроен и внутрянка новая.
Фильтры не могут полностью убрать жесткость, для этого нужна дистилляция, или осмос(?). В странах вроде Германии и Австрии на просьбу дать воды попить в общепите молча наливают из крана
Здесь ставят софтнеры.
Из курса химии за 8 (?) класс вспоминается, что жесткость воды, обусловленая присутствием катионов кальция и магния, устраняется тремя способами - кипячением (дистилляция - радикальная стадия), мыльным раствором и ионизация, когда катионы притягиваются анодами (анионами).
В свое время, если это правда, в Германии из крана текла дистиллированная вода, которую люди пили, что привело к массовым дисфункциям в организмах немцев. После этого были произведены исследования, которые показали, что для питья нужен определенный минеральный состав в воде, после этого начали минерализировать дистиллированную воду.
В НЙ местные пьют из-под крана. Я верю что это безопасно, но не уверен, что это безвредно. По этому покупаю питьевую воду по 2 бакса за галлон.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13637
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7108 раз.
- Подякували: 4172 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22976
|12012466
|
Сер 24 сер, 2022 09:12
UA
|
|1111
|4896302
|
|
|3
|4153
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|