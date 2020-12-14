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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:28
rjkz написав:
..дистилляция - радикальная стадия
дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))
Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать ))
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:41
rjkz написав:
В НЙ местные пьют из-под крана. Я верю что это безопасно, но не уверен, что это безвредно. По этому покупаю питьевую воду по 2 бакса за галлон.
В Токио есть отели где из под крана можно пить воду и нет обычной воды в холодильнике.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:45
sequence написав:
rjkz написав:
..дистилляция - радикальная стадия
дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))
Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать ))
тоже довожу до 40-45% содержания воды
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Мизантрóп
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:58
Мизантрóп написав: sequence написав:
rjkz написав:
..дистилляция - радикальная стадия
дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))
Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать ))
тоже довожу до 40-45% содержания воды
с 40% воды в смеси вы обожжете пищевод и заработаете быстро рак желудка.
Может, все же 60% воды?
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