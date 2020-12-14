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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10230102311023210233

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 111
1. Не вище 500
14%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:..дистилляция - радикальная стадия

дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))
Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать ))
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:В НЙ местные пьют из-под крана. Я верю что это безопасно, но не уверен, что это безвредно. По этому покупаю питьевую воду по 2 бакса за галлон.


В Токио есть отели где из под крана можно пить воду и нет обычной воды в холодильнике.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:45

  sequence написав:
  rjkz написав:..дистилляция - радикальная стадия

дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))
Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать ))

тоже довожу до 40-45% содержания воды :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:58

  Мизантрóп написав:
  sequence написав:
  rjkz написав:..дистилляция - радикальная стадия

дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))
Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать ))

тоже довожу до 40-45% содержания воды :wink:

с 40% воды в смеси вы обожжете пищевод и заработаете быстро рак желудка.
Может, все же 60% воды? :!:
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