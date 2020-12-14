airmax78 написав:
Там же большинство станций даже под бомбоубежища не канают. Красная и Зеленая ветки на Правом берегу - вот истинная ценность.
Кстати, актуальность завершения строительства ст.м Львовска Брама высока как никогда. Мне кажется что сейчас в принципе ничего важнее из инфраструктурных проектов в Киеве нет.
Немає сенсу від усіх цих станцій як укриттів, хіба що в перші тижні повномасштабки коли було незрозуміло взагалі нічого.
Ніхто зараз туди не бігає у разі тривоги, навіть із вікон уже всі хрести познімали давно (крім параноїків).
Зрозуміло, що ракет для реально масового обстрілу вже немає(як немає і його сенсу), а нові роками будуть вироблятися для такої кількості. І якщо він таки знову почнеться в далекому майбутньому - то тоді виїжджати треба, а не під землею сидіти. І про тактичну ЯЗ ми вже багато разів тут обговорили – не буде її, але якщо боїтеся – виїжджайте, метро вас не врятує.
Єдине чого варто боятися – це ударів по ТЕЦ та іншій інфраструктурі, а від цього не метро врятує, а, наприклад, утеплена дача з пічкою десь поруч із містом. І особливо цінно, якщо вона на острові, по типу Великого з якого Оболонь видно, оце справжній план А.
Що там по нереальним цінам на острівні дачі, злітають уже?