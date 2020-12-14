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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10232102331023410235>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 112
1. Не вище 500
14%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:05

  airmax78 написав:
  UA написав:Ценность Синей ветки метро сегодня огромна.

Там же большинство станций даже под бомбоубежища не канают. Красная и Зеленая ветки на Правом берегу - вот истинная ценность.
Кстати, актуальность завершения строительства ст.м Львовска Брама высока как никогда. Мне кажется что сейчас в принципе ничего важнее из инфраструктурных проектов в Киеве нет.

Немає сенсу від усіх цих станцій як укриттів, хіба що в перші тижні повномасштабки коли було незрозуміло взагалі нічого.
Ніхто зараз туди не бігає у разі тривоги, навіть із вікон уже всі хрести познімали давно (крім параноїків).

Зрозуміло, що ракет для реально масового обстрілу вже немає(як немає і його сенсу), а нові роками будуть вироблятися для такої кількості. І якщо він таки знову почнеться в далекому майбутньому - то тоді виїжджати треба, а не під землею сидіти. І про тактичну ЯЗ ми вже багато разів тут обговорили – не буде її, але якщо боїтеся – виїжджайте, метро вас не врятує.

Єдине чого варто боятися – це ударів по ТЕЦ та іншій інфраструктурі, а від цього не метро врятує, а, наприклад, утеплена дача з пічкою десь поруч із містом. І особливо цінно, якщо вона на острові, по типу Великого з якого Оболонь видно, оце справжній план А.
Що там по нереальним цінам на острівні дачі, злітають уже?
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:09

  UA написав:Ценность Синей ветки метро сегодня огромна.


Красная глубже, во время тревоги работает в усеченном правобережном варианте
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Кличку хоч би Теличку відкрити.


С Теличкой не поспішати, буде супер-пупер хайтек під майбутній київський дефвнс
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:52

  airmax78 написав:
  UA написав:Ценность Синей ветки метро сегодня огромна.

Там же большинство станций даже под бомбоубежища не канают. Красная и Зеленая ветки на Правом берегу - вот истинная ценность.
Кстати, актуальность завершения строительства ст.м Львовска Брама высока как никогда. Мне кажется что сейчас в принципе ничего важнее из инфраструктурных проектов в Киеве нет.

Какое накуй бомбоубежище?
Я про метро как вид общественного транспорта.
Зеленая и Красная ветки сегодня как бы и не работали толком.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 19:39

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Ценность Синей ветки метро сегодня огромна.

Там же большинство станций даже под бомбоубежища не канают. Красная и Зеленая ветки на Правом берегу - вот истинная ценность.
Кстати, актуальность завершения строительства ст.м Львовска Брама высока как никогда. Мне кажется что сейчас в принципе ничего важнее из инфраструктурных проектов в Киеве нет.

Какое накуй бомбоубежище?
Я про метро как вид общественного транспорта.
Зеленая и Красная ветки сегодня как бы и не работали толком.

А кто из Ваших арендаторов пользуется ОТ?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:15

  airmax78 написав:
  UA написав:Какое накуй бомбоубежище?
Я про метро как вид общественного транспорта.
Зеленая и Красная ветки сегодня как бы и не работали толком.

А кто из Ваших арендаторов пользуется ОТ?

С 24.02 в Киеве много чего изменилось
Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:48

  sequence написав:
  rjkz написав:..дистилляция - радикальная стадия

дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))
Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать ))


Надо отдельную ветку стартовать о дистилляции НЕводы.
Чтобы было куда модераторам сбрасывать...рецепты? :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:56

  rjkz написав:
  vikapavl написав:
  Zebra написав:Лучший ремнт, это ремонт без каких либо модернов, все под дерево и камень - не выйдет из моды. Смотрел финские журналы 80-х, там деревяные кухни выглядят до сих пор актуально. А модерновые на то время - морально устарели.

а мне кажется, оно выглядит органично, когда интерьер и экстерьер дружат. Например, живу я в париже в 7 районе, пусть будет паркет, а живу я в нью йорке на 30 этаже, там такое не прокатит. у нас часто внутреннее наполнение и внешний облик зданий - как из разных миров.


Модераторы, это не я начал.
Например, я живу в Нью Йорке. Тут везде паркет. В "дешевом", старом жилье старый дубовый, палуба. В новом модерновом "на 30 этаже" новый паркет, палуба или французская елка. Венгерской елки пока не видел.

Ща все эти посты улетят на ветку-помойку про эмиграцию.
:mrgreen:
нифига, наливной пол. выглядит как бетон, но не крощится, наверное, смолы какие-то добавляют. сразу казалось странным. а потом привыкла. ну оно бетон в бетоне - органично)а паркет в бетоне - нет. ПС о да, в Париже была французская елка, не знала этот термин, но он именно так и выглядел
и смотрелся очень даже ок в той атмосфере. ооо окей я узнала новый вид паркета - fishbone (венгерская елка). век живи))))
Востаннє редагувалось vikapavl в Сер 24 сер, 2022 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 23:11

  airmax78 написав:
  UA написав:Ценность Синей ветки метро сегодня огромна.

Там же большинство станций даже под бомбоубежища не канают. Красная и Зеленая ветки на Правом берегу - вот истинная ценность.
Кстати, актуальность завершения строительства ст.м Львовска Брама высока как никогда. Мне кажется что сейчас в принципе ничего важнее из инфраструктурных проектов в Киеве нет.

Это большой плюс к цене ЯГ. До 450 цену, конечно, не поднимет, но вот вместо 130 взять 135 - вполне реально

  flyman написав:А ще ліпше "Крейсера Аврори", там від Іподрома по окружній... хоть би одну станцію ШРТ!

А вот в этом случае Крейсер Аврора действительно своим выстрелом поднял бы цену кавалирки вдвое.Но...еще один 1917 никто не хочет, палка один раз стрельнула уже, хватит
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 23:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кто что думает про концепт
https://woodapart.in.ua/
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