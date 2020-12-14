Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Ценность Синей ветки метро сегодня огромна.
Там же большинство станций даже под бомбоубежища не канают. Красная и Зеленая ветки на Правом берегу - вот истинная ценность. Кстати, актуальность завершения строительства ст.м Львовска Брама высока как никогда. Мне кажется что сейчас в принципе ничего важнее из инфраструктурных проектов в Киеве нет.
Немає сенсу від усіх цих станцій як укриттів, хіба що в перші тижні повномасштабки коли було незрозуміло взагалі нічого. Ніхто зараз туди не бігає у разі тривоги, навіть із вікон уже всі хрести познімали давно (крім параноїків).
Зрозуміло, що ракет для реально масового обстрілу вже немає(як немає і його сенсу), а нові роками будуть вироблятися для такої кількості. І якщо він таки знову почнеться в далекому майбутньому - то тоді виїжджати треба, а не під землею сидіти. І про тактичну ЯЗ ми вже багато разів тут обговорили – не буде її, але якщо боїтеся – виїжджайте, метро вас не врятує.
Єдине чого варто боятися – це ударів по ТЕЦ та іншій інфраструктурі, а від цього не метро врятує, а, наприклад, утеплена дача з пічкою десь поруч із містом. І особливо цінно, якщо вона на острові, по типу Великого з якого Оболонь видно, оце справжній план А. Що там по нереальним цінам на острівні дачі, злітають уже?
UA написав:Ценность Синей ветки метро сегодня огромна.
Там же большинство станций даже под бомбоубежища не канают. Красная и Зеленая ветки на Правом берегу - вот истинная ценность. Кстати, актуальность завершения строительства ст.м Львовска Брама высока как никогда. Мне кажется что сейчас в принципе ничего важнее из инфраструктурных проектов в Киеве нет.
Какое накуй бомбоубежище? Я про метро как вид общественного транспорта. Зеленая и Красная ветки сегодня как бы и не работали толком.
UA написав:Ценность Синей ветки метро сегодня огромна.
Там же большинство станций даже под бомбоубежища не канают. Красная и Зеленая ветки на Правом берегу - вот истинная ценность. Кстати, актуальность завершения строительства ст.м Львовска Брама высока как никогда. Мне кажется что сейчас в принципе ничего важнее из инфраструктурных проектов в Киеве нет.
Какое накуй бомбоубежище? Я про метро как вид общественного транспорта. Зеленая и Красная ветки сегодня как бы и не работали толком.
Zebra написав:Лучший ремнт, это ремонт без каких либо модернов, все под дерево и камень - не выйдет из моды. Смотрел финские журналы 80-х, там деревяные кухни выглядят до сих пор актуально. А модерновые на то время - морально устарели.
а мне кажется, оно выглядит органично, когда интерьер и экстерьер дружат. Например, живу я в париже в 7 районе, пусть будет паркет, а живу я в нью йорке на 30 этаже, там такое не прокатит. у нас часто внутреннее наполнение и внешний облик зданий - как из разных миров.
Модераторы, это не я начал. Например, я живу в Нью Йорке. Тут везде паркет. В "дешевом", старом жилье старый дубовый, палуба. В новом модерновом "на 30 этаже" новый паркет, палуба или французская елка. Венгерской елки пока не видел.
Ща все эти посты улетят на ветку-помойку про эмиграцию.
нифига, наливной пол. выглядит как бетон, но не крощится, наверное, смолы какие-то добавляют. сразу казалось странным. а потом привыкла. ну оно бетон в бетоне - органично)а паркет в бетоне - нет. ПС о да, в Париже была французская елка, не знала этот термин, но он именно так и выглядел и смотрелся очень даже ок в той атмосфере. ооо окей я узнала новый вид паркета - fishbone (венгерская елка). век живи))))
Востаннє редагувалось vikapavl в Сер 24 сер, 2022 23:41, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Ценность Синей ветки метро сегодня огромна.
Там же большинство станций даже под бомбоубежища не канают. Красная и Зеленая ветки на Правом берегу - вот истинная ценность. Кстати, актуальность завершения строительства ст.м Львовска Брама высока как никогда. Мне кажется что сейчас в принципе ничего важнее из инфраструктурных проектов в Киеве нет.
Это большой плюс к цене ЯГ. До 450 цену, конечно, не поднимет, но вот вместо 130 взять 135 - вполне реально
flyman написав:А ще ліпше "Крейсера Аврори", там від Іподрома по окружній... хоть би одну станцію ШРТ!
А вот в этом случае Крейсер Аврора действительно своим выстрелом поднял бы цену кавалирки вдвое.Но...еще один 1917 никто не хочет, палка один раз стрельнула уже, хватит