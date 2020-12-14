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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 25 сер, 2022 00:50
airmax78 написав: rjkz написав: CRUSADER написав:
онаши жрут говно, кучу сахара и соли, спорт максимум от дивана к кровати, дышут выхлопами возле трасс в новостроях. но уровень формальдегида в ламинате их очень интересует
Это все явления одного порядка.
Сахар - сжигается физической и умственной активностью.
Говно жрать - это на любителя. Можно и не жрать.
Выхлопами с трасс в новостроях - это да, но понты - дело святое.
Ну и модные мопы на входе не гармоничны без фенольных материалов внутри.
Не могу понять, откуда у Вас эта ненависть к модным МОПам? Любой более-менее приличный дом в Нью-Йорке имеет модные мопы, тренажерный зал, общественную террассу, часто бассейн (иногда даже крытый), общественный спейс какой-то для проведения вечеринок и т.п. Там это уже зе маст. И у нас так должно быть. "Хватит жрать говно". Из всех нововведений киевских застройщиков Вы, почему-то, решили критиковать самое здравое.
Ой, та не выпали мне нафиг эти мопы.
Не хватало еще их ненавидеть.
Это вы возвели их ранг фетиша.
"О-ооо! МОООООПы! Моооодные!"
" А там не идеальные!"
" А там идеальные, но недостаточно!"
Вам что не на что больше свое либидо направить?
Есть еще автодрочеры - не хотите присоединиться?
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Додано: Чет 25 сер, 2022 01:00
vikapavl написав:
нифига, наливной пол. выглядит как бетон, но не крощится, наверное, смолы какие-то добавляют. сразу казалось странным. а потом привыкла. ну оно бетон в бетоне - органично)
rjkz написав:
Модераторы, это не я начал.
vikapavl написав:
а мне кажется, оно выглядит органично, когда интерьер и экстерьер дружат. Например, живу я в париже в 7 районе, пусть будет паркет, а живу я в нью йорке на 30 этаже, там такое не прокатит.
у нас часто внутреннее наполнение и внешний облик зданий - как из разных миров.
Например, я живу в Нью Йорке. Тут везде паркет. В "дешевом", старом жилье старый дубовый, палуба. В новом модерновом "на 30 этаже" новый паркет, палуба или французская елка. Венгерской елки пока не видел.
Ща все эти посты улетят на ветку-помойку про эмиграцию.
а паркет в бетоне - нет. ПС о да, в Париже была французская елка, не знала этот термин, но он именно так и выглядел
и смотрелся очень даже ок в той атмосфере. ооо окей я узнала новый вид паркета - fishbone (венгерская елка). век живи))))
Не понял, к чему относится выделенное?
Что такое наливной пол - я знаю, могу много рассказать о типах и технологиях, но я не понял смысла предложения как такового. "Кто на ком стоял? Потрудитесь объяснить" (М.А.Булгаков "Собачье сердце")
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Додано: Чет 25 сер, 2022 01:04
В каком аспекте Вас это интересует?
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Додано: Чет 25 сер, 2022 01:33
Damien написав: airmax78 написав:
Там же большинство станций даже под бомбоубежища не канают. Красная и Зеленая ветки на Правом берегу - вот истинная ценность.Кстати, актуальность завершения строительства ст.м Львовска Брама высока как никогда. Мне кажется что сейчас в принципе ничего важнее из инфраструктурных проектов в Киеве нет.
Это большой плюс к цене ЯГ. До 450 цену, конечно, не поднимет, но вот вместо 130 взять 135 - вполне реально
flyman написав:
А ще ліпше "Крейсера Аврори", там від Іподрома по окружній... хоть би одну станцію ШРТ!
А вот в этом случае Крейсер Аврора действительно своим выстрелом поднял бы цену кавалирки вдвое.Но...еще один 1917 никто не хочет, палка один раз стрельнула уже, хватит
У меня цена фиксированная в долларах США, как, в свое время, на все товары в советском союзе, когда цену наносили фабричным способом прямо на изделие.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 01:36
Смотря какая цена. Если тысяч 15 долларов за апартамент - можно подумать. Если дороже - нахнадо.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 01:38
airmax78 хаха 3150 за метр))))) просят
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Додано: Чет 25 сер, 2022 01:40
vikapavl написав:airmax78
хаха 3150 за метр))))) просят
Ну ОК. Никогда не был в Буковеле и врядли когда-нибудь поеду.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 01:47
airmax78 это даже не буковель, яблуница. я думала что-то около 1000 за метр...
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Додано: Чет 25 сер, 2022 02:03
vikapavl написав:airmax78
это даже не буковель, яблуница. я думала что-то около 1000 за метр...
Ну, тогда себе пусть оставляют - готовый бизнес: каждый этаж 60 тыс. долл. США за сезон. 1 дом - 240 тыс. долл. США.
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