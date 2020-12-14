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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10233102341023510236

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 112
1. Не вище 500
14%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 07:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

😳Жінка з чоловіком орендували квартиру в Ірпені та вирішили під час війни підзаробити. Вони не просто демонтували всі вбудовані шафи, техніку й кухню, а зняли туалет, раковину, двері, плінтуса та навіть лічильники й перевезли до себе в село. Вже відкрито кримінальне провадження
из прикиевского паблика
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 07:19

Как стирают в НЙ?

Хотел спросить. Если например, двое детей, стиралка работает нон стоп. Как в НЙ стирают?
beee
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 07:20

  UA написав:Какое накуй бомбоубежище?
Я про метро как вид общественного транспорта.
Зеленая и Красная ветки сегодня как бы и не работали толком.

Синяя ветка бесполезная сама по себе - она не ведет на левый берег 🙋
А в качестве убежища годится любой подземный переход, не то что станция. Даже от ядерного оружия. Разве что целенаправленно будут его бомбить.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 07:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
Самое важное преимущество это нё метро, а паркинг. Ни одна ракета не пробьёт сверху вниз 20 этажей. А если косая траектория, то тем более
beee
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 08:38

  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
Самое важное преимущество это нё метро, а паркинг. Ни одна ракета не пробьёт сверху вниз 20 этажей. А если косая траектория, то тем более

В паркинге может завалить. В метро - никогда (если это не синяя ветка).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 09:24

airmax78
Когда хуярят ФАБ1500-3000(или чем там разнесли ДрамТеатр в Марике и рихтовали АзовСталь) по жилым домам или регулярно Искандеры именно прилетают - то пора менять дислокацию и резво. Ибо думаю к тому моменту в городе ни воды, ни газа с электрикой не будет и цена скрытым плинтусам будет в банках тушняка и бутылях питьевой воды.
И посрать на запрет 18-60, хотя думаю при этом будет столько потерь в кругу близких, что многие руками пойдут рвать руZZкую свиноту
В Никополе к примеру Калибров и Искандеров нет, паркингов нет, метрА - тоже нет, все коммуникации пока почти везде работают - в городе осталось 20тыс населения, в основном присматривающие за частным сектором и непрерывными процессами на заводах
барабашов
 
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