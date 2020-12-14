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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 сер, 2022 07:12
😳Жінка з чоловіком орендували квартиру в Ірпені та вирішили під час війни підзаробити. Вони не просто демонтували всі вбудовані шафи, техніку й кухню, а зняли туалет, раковину, двері, плінтуса та навіть лічильники й перевезли до себе в село. Вже відкрито кримінальне провадження
из прикиевского паблика
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Ромасик
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Додано: Чет 25 сер, 2022 07:19
Хотел спросить. Если например, двое детей, стиралка работает нон стоп. Как в НЙ стирают?
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beee
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Додано: Чет 25 сер, 2022 07:20
UA написав:
Какое накуй бомбоубежище?
Я про метро как вид общественного транспорта.
Зеленая и Красная ветки сегодня как бы и не работали толком.
Синяя ветка бесполезная сама по себе - она не ведет на левый берег 🙋
А в качестве убежища годится любой подземный переход, не то что станция. Даже от ядерного оружия. Разве что целенаправленно будут его бомбить.
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Ромасик
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Додано: Чет 25 сер, 2022 07:25
Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
Самое важное преимущество это нё метро, а паркинг. Ни одна ракета не пробьёт сверху вниз 20 этажей. А если косая траектория, то тем более
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beee
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Додано: Чет 25 сер, 2022 08:38
beee написав:
Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
Самое важное преимущество это нё метро, а паркинг. Ни одна ракета не пробьёт сверху вниз 20 этажей. А если косая траектория, то тем более
В паркинге может завалить. В метро - никогда (если это не синяя ветка).
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airmax78
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Додано: Чет 25 сер, 2022 09:24
airmax78
Когда хуярят ФАБ1500-3000(или чем там разнесли ДрамТеатр в Марике и рихтовали АзовСталь) по жилым домам или регулярно Искандеры именно прилетают - то пора менять дислокацию и резво. Ибо думаю к тому моменту в городе ни воды, ни газа с электрикой не будет и цена скрытым плинтусам будет в банках тушняка и бутылях питьевой воды.
И посрать на запрет 18-60, хотя думаю при этом будет столько потерь в кругу близких, что многие руками пойдут рвать руZZкую свиноту
В Никополе к примеру Калибров и Искандеров нет, паркингов нет, метрА - тоже нет, все коммуникации пока почти везде работают - в городе осталось 20тыс населения, в основном присматривающие за частным сектором и непрерывными процессами на заводах
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барабашов
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