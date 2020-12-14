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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 113
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 09:24

airmax78
Когда хуярят ФАБ1500-3000(или чем там разнесли ДрамТеатр в Марике и рихтовали АзовСталь) по жилым домам или регулярно Искандеры именно прилетают - то пора менять дислокацию и резво. Ибо думаю к тому моменту в городе ни воды, ни газа с электрикой не будет и цена скрытым плинтусам будет в банках тушняка и бутылях питьевой воды.
И посрать на запрет 18-60, хотя думаю при этом будет столько потерь в кругу близких, что многие руками пойдут рвать руZZкую свиноту
В Никополе к примеру Калибров и Искандеров нет, паркингов нет, метрА - тоже нет, все коммуникации пока почти везде работают - в городе осталось 20тыс населения, в основном присматривающие за частным сектором и непрерывными процессами на заводах
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:00

  beee написав:Хотел спросить. Если например, двое детей, стиралка работает нон стоп. Как в НЙ стирают?


В основном, в многоквартирных билдингах запрещено иметь стиралки в квартирах.
В большинстве нормальных домов есть ландри - помещения, где стоят стиральные и сушильные машины.
На стене машинка для пополнения чипованной карточки, она-же может продать новую.
Принимаются купюры по 5,10 и 20 долларов.
Стирка стоит в разных билдингах по разному и в зависимости от длительности выбранного цикла. У меня деликатная и обычная стирки 1,75, с предварительной 2,75. Сушка стоит 50 центов за 13 минут, но этого не достаточно, сразу ставлю 2 цикла если вещей не много и 3 если много.
Это на обычных (примерно на 8 кг белья) машинах. Их 6 стиральных и 6 сушильных.
Есть еще по одной стиралке и сушилке на примерно 12 кг вещей. Там стирка 3 доллара, сушка - около 2 долларов за 40 минут.
Ландри работает с 5 утра до 1 ночи. Потом реле отключает машины. Стирай сколько хочешь.
В домах попроще ландри может не быть, тогда надо идти в уличный ландромат.
Вс то-же самое, только переться куда-то с кучей вещей, сидеть там пока стирается. У себя закинул, пошел домой, подошел когда надо перекинуть из стирки в сушку и потом забрать.
После сушки вещи совершенно сухие и в принципе гладить их уже не надо.
Очень удобно, экономит кучу времени. Правда это плохо сказыввается на продажах утюгов, но меня что-то это не сильно волнует.
В своем частном доме можно ставить все что угодно - и стиралки и сушилки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:10

  rjkz написав:..
В основном, в многоквартирных билдингах запрещено иметь стиралки в квартирах.
В большинстве нормальных домов есть ландри - помещения, где стоят стиральные и сушильные машины.

а какая цель запрета стиралок в квартирах? Чтобы не шумели? Традиции? Так пылесосы еще громче, та даже кухонные вытяжки бывают весьма шумные.
beee спрашивал, что делать матери с двумя детьми. Ваш ответ однозначно намекает - башлять. Ну или руками стирать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ландри наверное "хороший" вариант. И бомжи стирают свои труханы, кеды со штанами после похода на мусорках, и вы свое постельное белье и детские вещички в той же самой стиралке. То что надо! :)
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:16

  rjkz написав:
  beee написав:Хотел спросить. Если например, двое детей, стиралка работает нон стоп. Как в НЙ стирают?


В основном, в многоквартирных билдингах запрещено иметь стиралки в квартирах.
В большинстве нормальных домов есть ландри - помещения, где стоят стиральные и сушильные машины.
На стене машинка для пополнения чипованной карточки, она-же может продать новую.
Принимаются купюры по 5,10 и 20 долларов.
Стирка стоит в разных билдингах по разному и в зависимости от длительности выбранного цикла. У меня деликатная и обычная стирки 1,75, с предварительной 2,75. Сушка стоит 50 центов за 13 минут, но этого не достаточно, сразу ставлю 2 цикла если вещей не много и 3 если много.
Это на обычных (примерно на 8 кг белья) машинах. Их 6 стиральных и 6 сушильных.
Есть еще по одной стиралке и сушилке на примерно 12 кг вещей. Там стирка 3 доллара, сушка - около 2 долларов за 40 минут.
Ландри работает с 5 утра до 1 ночи. Потом реле отключает машины. Стирай сколько хочешь.
В домах попроще ландри может не быть, тогда надо идти в уличный ландромат.
Вс то-же самое, только переться куда-то с кучей вещей, сидеть там пока стирается. У себя закинул, пошел домой, подошел когда надо перекинуть из стирки в сушку и потом забрать.
После сушки вещи совершенно сухие и в принципе гладить их уже не надо.
Очень удобно, экономит кучу времени. Правда это плохо сказыввается на продажах утюгов, но меня что-то это не сильно волнует.
В своем частном доме можно ставить все что угодно - и стиралки и сушилки.

Общая прачечная в доме - это просто капец неудобно. Ужоснах. Я тут пожил с таким месяц. Понимаю, что они привыкли, но для меня это было одним из поводов для переезда.
PS Кстати, это плохо сказывается и на вещах. И еще непонятно, кто в общих сушилках очищает фильтры? Дома мне приходилось это делать после каждой сушки. Но что-то сомневаюсь что в каждой прачечной работает специально обученный робот или что пользователи настолько сознательные, что очищают все за собой. Ну и конечно вопрос гигиены... Брррр
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:06

  sequence написав:
  rjkz написав:..
В основном, в многоквартирных билдингах запрещено иметь стиралки в квартирах.
В большинстве нормальных домов есть ландри - помещения, где стоят стиральные и сушильные машины.

а какая цель запрета стиралок в квартирах? Чтобы не шумели? Традиции? Так пылесосы еще громче, та даже кухонные вытяжки бывают весьма шумные.
beee спрашивал, что делать матери с двумя детьми. Ваш ответ однозначно намекает - башлять. Ну или руками стирать


Он спросил про НЙ.
Есть частные дома, в том числе разделенные на несколько юнитов. Если там стоят стиралки, то лендлорд не имеет ни малейшего права как-то ограничивать в пользовании. Даже если они будут стирать 24/7. И при поломке лендлорд обязан в кратчайшие сроки устранить неисправность.
С чем связаны запреты на стиралки - хз. В НЙ в отношении многоквартирных домов масса правил и ограничений. Причем они касаются не всех домов. Например, свои правила аренды могут быть для домов с такого-то года постройки до такого-то при таких-то условиях. А для тех, что раньше или позже действуют иные ограничения.
На это многие кладут, но если дело дойдет до суда, то будет не весело.
В своих арендных я никаких ограничений по стирке не вводил. Было несколько ремонтов стиралки - шопаделать. Если ограничивать пользование стиралкой, то и бойлером и кондером и кроватью. :mrgreen:
Это бред и мелочи, не стоящие яйца ломанного и гроша выеденного.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:13

дел
Востаннє редагувалось rjkz в Чет 25 сер, 2022 17:25, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:22

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Хотел спросить. Если например, двое детей, стиралка работает нон стоп. Как в НЙ стирают?


В основном, в многоквартирных билдингах запрещено иметь стиралки в квартирах.
В большинстве нормальных домов есть ландри - помещения, где стоят стиральные и сушильные машины.
На стене машинка для пополнения чипованной карточки, она-же может продать новую.
Принимаются купюры по 5,10 и 20 долларов.
Стирка стоит в разных билдингах по разному и в зависимости от длительности выбранного цикла. У меня деликатная и обычная стирки 1,75, с предварительной 2,75. Сушка стоит 50 центов за 13 минут, но этого не достаточно, сразу ставлю 2 цикла если вещей не много и 3 если много.
Это на обычных (примерно на 8 кг белья) машинах. Их 6 стиральных и 6 сушильных.
Есть еще по одной стиралке и сушилке на примерно 12 кг вещей. Там стирка 3 доллара, сушка - около 2 долларов за 40 минут.
Ландри работает с 5 утра до 1 ночи. Потом реле отключает машины. Стирай сколько хочешь.
В домах попроще ландри может не быть, тогда надо идти в уличный ландромат.
Вс то-же самое, только переться куда-то с кучей вещей, сидеть там пока стирается. У себя закинул, пошел домой, подошел когда надо перекинуть из стирки в сушку и потом забрать.
После сушки вещи совершенно сухие и в принципе гладить их уже не надо.
Очень удобно, экономит кучу времени. Правда это плохо сказыввается на продажах утюгов, но меня что-то это не сильно волнует.
В своем частном доме можно ставить все что угодно - и стиралки и сушилки.

Общая прачечная в доме - это просто капец неудобно. Ужоснах. Я тут пожил с таким месяц. Понимаю, что они привыкли, но для меня это было одним из поводов для переезда.
PS Кстати, это плохо сказывается и на вещах. И еще непонятно, кто в общих сушилках очищает фильтры? Дома мне приходилось это делать после каждой сушки. Но что-то сомневаюсь что в каждой прачечной работает специально обученный робот или что пользователи настолько сознательные, что очищают все за собой. Ну и конечно вопрос гигиены... Брррр


Каждый должен после себя чистить фильтр сушки. Но это мало кто делает.
От меня не отваливается, если перед забросом в сушку, проверяю фильтр и он грязный, снять с него ворсу и промыть под струей воды. 2 минуты.
Пыль от простиранного и просушенного/прожаренного белья. Я сомневаюсь, что при этих температурах останутся какие=то твари, что можно что-то зацепить. Кроме того, с ковидных времен, появилась привычка - на поясе на клипсе ношу маленькую бутылочку санитайзера - регулярно обрабатываю руки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:55

  Евгений Н. написав:Ландри наверное "хороший" вариант. И бомжи стирают свои труханы, кеды со штанами после похода на мусорках, и вы свое постельное белье и детские вещички в той же самой стиралке. То что надо! :)

Бле́)), только хотел сказать. Что же это за любовь стираться вместе со всем многоквартирным домом и каждый раз непонятно после кого (и чего), реально не хотел бы стираться после чьих то труханов или кроссов
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 18:30

  hume написав:
  Евгений Н. написав:Ландри наверное "хороший" вариант. И бомжи стирают свои труханы, кеды со штанами после похода на мусорках, и вы свое постельное белье и детские вещички в той же самой стиралке. То что надо! :)

Бле́)), только хотел сказать. Что же это за любовь стираться вместе со всем многоквартирным домом и каждый раз непонятно после кого (и чего), реально не хотел бы стираться после чьих то труханов или кроссов

- Вась, будешь в груповушке участовать?
- А кто будет?
- Я, ты и твоя жена 8)
- Та ну нафих! Бле!!!
- Оки, тебя вычеркиваем :mrgreen:

к чему? в Амерыке вам усем не жить :mrgreen: и это правильно, она не резинковая!
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