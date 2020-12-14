Додано: Чет 25 сер, 2022 15:00

beee написав: Хотел спросить. Если например, двое детей, стиралка работает нон стоп. Как в НЙ стирают? Хотел спросить. Если например, двое детей, стиралка работает нон стоп. Как в НЙ стирают?

В основном, в многоквартирных билдингах запрещено иметь стиралки в квартирах.В большинстве нормальных домов есть ландри - помещения, где стоят стиральные и сушильные машины.На стене машинка для пополнения чипованной карточки, она-же может продать новую.Принимаются купюры по 5,10 и 20 долларов.Стирка стоит в разных билдингах по разному и в зависимости от длительности выбранного цикла. У меня деликатная и обычная стирки 1,75, с предварительной 2,75. Сушка стоит 50 центов за 13 минут, но этого не достаточно, сразу ставлю 2 цикла если вещей не много и 3 если много.Это на обычных (примерно на 8 кг белья) машинах. Их 6 стиральных и 6 сушильных.Есть еще по одной стиралке и сушилке на примерно 12 кг вещей. Там стирка 3 доллара, сушка - около 2 долларов за 40 минут.Ландри работает с 5 утра до 1 ночи. Потом реле отключает машины. Стирай сколько хочешь.В домах попроще ландри может не быть, тогда надо идти в уличный ландромат.Вс то-же самое, только переться куда-то с кучей вещей, сидеть там пока стирается. У себя закинул, пошел домой, подошел когда надо перекинуть из стирки в сушку и потом забрать.После сушки вещи совершенно сухие и в принципе гладить их уже не надо.Очень удобно, экономит кучу времени. Правда это плохо сказыввается на продажах утюгов, но меня что-то это не сильно волнует.В своем частном доме можно ставить все что угодно - и стиралки и сушилки.