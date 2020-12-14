Ужас ваши билдинги. Постирать нельзя (по ночному тарифу), какие-то ландри, собак держать нельзя, курить нельзя, брычки под подъездом нельзя, прыгать по потолку нельзя. За коммуналку платить надо и много. Что за страна? Как там вильнолюдям жить??
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Додано: Чет 25 сер, 2022 18:53
Ужас ваши билдинги. Постирать нельзя (по ночному тарифу), какие-то ландри, собак держать нельзя, курить нельзя, брычки под подъездом нельзя, прыгать по потолку нельзя. За коммуналку платить надо и много. Что за страна? Как там вильнолюдям жить??
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