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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10232102331023410235

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 113
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 18:53

  rjkz написав:В основном, в многоквартирных билдингах запрещено иметь стиралки в квартирах.

Ужас ваши билдинги. Постирать нельзя (по ночному тарифу), какие-то ландри, собак держать нельзя, курить нельзя, брычки под подъездом нельзя, прыгать по потолку нельзя. За коммуналку платить надо и много. Что за страна? Как там вильнолюдям жить??
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:05

  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.

А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:13

beee в нью йорке семьи с детьми живут в нью джерси в больших домах, или в бруклине в таунхаусах. тот нй что у вас на уме, это для одиночек с достатком выше среднего, кто любит бегать в центральном парке. а почему стиралки нет - так это просто, квадратный метр занимаемый стиралкой стоит в 20 раз больше стиралки...зато ты пешком ходишь на работу, и бегаешь в центральном парке)
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:18

  airmax78 написав:Общая прачечная в доме - это просто капец неудобно. Ужоснах. Я тут пожил с таким месяц. Понимаю, что они привыкли, но для меня это было одним из поводов для переезда.
PS Кстати, это плохо сказывается и на вещах. И еще непонятно, кто в общих сушилках очищает фильтры? Дома мне приходилось это делать после каждой сушки. Но что-то сомневаюсь что в каждой прачечной работает специально обученный робот или что пользователи настолько сознательные, что очищают все за собой. Ну и конечно вопрос гигиены... Брррр
а мне нравилось...машины профессиональные, такую домой не купишь, стирают супер, куча программ...ну а дорогие вещи обычно сдают в химчистку, разве нет?
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:47

Модерация присутствует на форуме???

  vikapavl написав:
  airmax78 написав:Общая прачечная в доме - это просто капец неудобно. Ужоснах. Я тут пожил с таким месяц. Понимаю, что они привыкли, но для меня это было одним из поводов для переезда.
PS Кстати, это плохо сказывается и на вещах. И еще непонятно, кто в общих сушилках очищает фильтры? Дома мне приходилось это делать после каждой сушки. Но что-то сомневаюсь что в каждой прачечной работает специально обученный робот или что пользователи настолько сознательные, что очищают все за собой. Ну и конечно вопрос гигиены... Брррр
а мне нравилось...машины профессиональные, такую домой не купишь, стирают супер, куча программ...ну а дорогие вещи обычно сдают в химчистку, разве нет?

девочки не пойти ли вам на.....кидстафф???!!!
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:50

Прохожий а не пойти. я думаю, такая услуга была бы затребована в киеве, не по причине дорогих метров, а по причине большого количества убогого жилья и бедных людей.
Востаннє редагувалось vikapavl в Чет 25 сер, 2022 20:51, всього редагувалось 1 раз.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:51

  Ромасик написав:Ужас ваши билдинги. Постирать нельзя (по ночному тарифу), какие-то ландри, собак держать нельзя, курить нельзя, брычки под подъездом нельзя, прыгать по потолку нельзя. За коммуналку платить надо и много. Что за страна? Как там вильнолюдям жить??

Тоже заметили, что наши жлобы обращают внимание на собственное неудобство от запретов, но не понимают почему эти запреты возникли.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

модерация присутствует, и очень грамотная. это все-таки форум, а не сайт обьявлений и отчетов. очевидно, что все участники в той или иной мере имеют интерес (не только гипотетический) к КРЖН. мы тут в большинстве лет 10 сидим, дружим) общаемся, обмениваемся опытом
Востаннє редагувалось vikapavl в Чет 25 сер, 2022 20:57, всього редагувалось 1 раз.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:56

  UA написав:
  Ромасик написав:Ужас ваши билдинги. Постирать нельзя (по ночному тарифу), какие-то ландри, собак держать нельзя, курить нельзя, брычки под подъездом нельзя, прыгать по потолку нельзя. За коммуналку платить надо и много. Что за страна? Как там вильнолюдям жить??

Тоже заметили, что наши жлобы обращают внимание на собственное неудобство от запретов, но не понимают почему эти запреты возникли.

Так нужно гидро и шумоизоляцию нормальную делать, а не запрещать, как кое-где нужду справлять после 23-х часов
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