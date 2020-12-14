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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 сер, 2022 18:53
rjkz написав:
В основном, в многоквартирных билдингах запрещено иметь стиралки в квартирах.
Ужас ваши билдинги. Постирать нельзя (по ночному тарифу), какие-то ландри, собак держать нельзя, курить нельзя, брычки под подъездом нельзя, прыгать по потолку нельзя. За коммуналку платить надо и много. Что за страна? Как там вильнолюдям жить??
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Ромасик
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Додано: Чет 25 сер, 2022 19:05
beee написав:
Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?
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Ромасик
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Додано: Чет 25 сер, 2022 19:13
beee в нью йорке семьи с детьми живут в нью джерси в больших домах, или в бруклине в таунхаусах. тот нй что у вас на уме, это для одиночек с достатком выше среднего, кто любит бегать в центральном парке. а почему стиралки нет - так это просто, квадратный метр занимаемый стиралкой стоит в 20 раз больше стиралки...зато ты пешком ходишь на работу, и бегаешь в центральном парке)
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vikapavl
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Додано: Чет 25 сер, 2022 19:18
airmax78 написав:
Общая прачечная в доме - это просто капец неудобно. Ужоснах. Я тут пожил с таким месяц. Понимаю, что они привыкли, но для меня это было одним из поводов для переезда.
PS Кстати, это плохо сказывается и на вещах. И еще непонятно, кто в общих сушилках очищает фильтры? Дома мне приходилось это делать после каждой сушки. Но что-то сомневаюсь что в каждой прачечной работает специально обученный робот или что пользователи настолько сознательные, что очищают все за собой. Ну и конечно вопрос гигиены... Брррр
а мне нравилось...машины профессиональные, такую домой не купишь, стирают супер, куча программ...ну а дорогие вещи обычно сдают в химчистку, разве нет?
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Додано: Чет 25 сер, 2022 19:47
vikapavl написав: airmax78 написав:
Общая прачечная в доме - это просто капец неудобно. Ужоснах. Я тут пожил с таким месяц. Понимаю, что они привыкли, но для меня это было одним из поводов для переезда.
PS Кстати, это плохо сказывается и на вещах. И еще непонятно, кто в общих сушилках очищает фильтры? Дома мне приходилось это делать после каждой сушки. Но что-то сомневаюсь что в каждой прачечной работает специально обученный робот или что пользователи настолько сознательные, что очищают все за собой. Ну и конечно вопрос гигиены... Брррр
а мне нравилось...машины профессиональные, такую домой не купишь, стирают супер, куча программ...ну а дорогие вещи обычно сдают в химчистку, разве нет?
девочки не пойти ли вам на.....кидстафф???!!!
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Прохожий
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:50
Прохожий а не пойти. я думаю, такая услуга была бы затребована в киеве, не по причине дорогих метров, а по причине большого количества убогого жилья и бедных людей.
Востаннє редагувалось vikapavl
в Чет 25 сер, 2022 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:51
Ромасик написав:
Ужас ваши билдинги. Постирать нельзя (по ночному тарифу), какие-то ландри, собак держать нельзя, курить нельзя, брычки под подъездом нельзя, прыгать по потолку нельзя. За коммуналку платить надо и много. Что за страна? Как там вильнолюдям жить??
Тоже заметили, что наши жлобы обращают внимание на собственное неудобство от запретов, но не понимают почему эти запреты возникли.
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UA
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:54
модерация присутствует, и очень грамотная. это все-таки форум, а не сайт обьявлений и отчетов. очевидно, что все участники в той или иной мере имеют интерес (не только гипотетический) к КРЖН. мы тут в большинстве лет 10 сидим, дружим) общаемся, обмениваемся опытом
Востаннє редагувалось vikapavl
в Чет 25 сер, 2022 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:56
UA написав: Ромасик написав:
Ужас ваши билдинги. Постирать нельзя (по ночному тарифу), какие-то ландри, собак держать нельзя, курить нельзя, брычки под подъездом нельзя, прыгать по потолку нельзя. За коммуналку платить надо и много. Что за страна? Как там вильнолюдям жить??
Тоже заметили, что наши жлобы обращают внимание на собственное неудобство от запретов, но не понимают почему эти запреты возникли.
Так нужно гидро и шумоизоляцию нормальную делать, а не запрещать, как кое-где нужду справлять после 23-х часов
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