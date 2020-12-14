airmax78 написав:

Общая прачечная в доме - это просто капец неудобно. Ужоснах. Я тут пожил с таким месяц. Понимаю, что они привыкли, но для меня это было одним из поводов для переезда.PS Кстати, это плохо сказывается и на вещах. И еще непонятно, кто в общих сушилках очищает фильтры? Дома мне приходилось это делать после каждой сушки. Но что-то сомневаюсь что в каждой прачечной работает специально обученный робот или что пользователи настолько сознательные, что очищают все за собой. Ну и конечно вопрос гигиены... Брррр