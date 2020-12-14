rjkz написав:

sequence написав: rjkz написав: ..

В основном, в многоквартирных билдингах запрещено иметь стиралки в квартирах.

В большинстве нормальных домов есть ландри - помещения, где стоят стиральные и сушильные машины. ..В основном, в многоквартирных билдингах запрещено иметь стиралки в квартирах.В большинстве нормальных домов есть ландри - помещения, где стоят стиральные и сушильные машины.

а какая цель запрета стиралок в квартирах? Чтобы не шумели? Традиции? Так пылесосы еще громче, та даже кухонные вытяжки бывают весьма шумные.

beee спрашивал, что делать матери с двумя детьми. Ваш ответ однозначно намекает - башлять. Ну или руками стирать а какая цель запрета стиралок в квартирах? Чтобы не шумели? Традиции? Так пылесосы еще громче, та даже кухонные вытяжки бывают весьма шумные.beee спрашивал, что делать матери с двумя детьми. Ваш ответ однозначно намекает - башлять. Ну или руками стирать

Он спросил про НЙ.Есть частные дома, в том числе разделенные на несколько юнитов. Если там стоят стиралки, то лендлорд не имеет ни малейшего права как-то ограничивать в пользовании. Даже если они будут стирать 24/7. И при поломке лендлорд обязан в кратчайшие сроки устранить неисправность.С чем связаны запреты на стиралки - хз. В НЙ в отношении многоквартирных домов масса правил и ограничений. Причем они касаются не всех домов. Например, свои правила аренды могут быть для домов с такого-то года постройки до такого-то при таких-то условиях. А для тех, что раньше или позже действуют иные ограничения.На это многие кладут, но если дело дойдет до суда, то будет не весело.В своих арендных я никаких ограничений по стирке не вводил. Было несколько ремонтов стиралки - шопаделать. Если ограничивать пользование стиралкой, то и бойлером и кондером и кроватью.Это бред и мелочи, не стоящие яйца ломанного и гроша выеденного.