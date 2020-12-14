Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Кстати, говоря например, в Швеции детей держать немодно. Там среднее количество = минус какой-то (у нас сред. =2)
Среднее количество минусом быть не может. В Германии, среди этнических немцев количество детей на одну женщину меньше, чем в Украине. В Польше примерно как в Украине. Украину вытягивает Галичина и Волынь. Европейцы с удовольствием порешают свои демографические проблемы украинскими (немусульманскими) беженцами.