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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10233102341023510236

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 113
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 08:26

  beee написав:Кстати, говоря например, в Швеции детей держать немодно. Там среднее количество = минус какой-то (у нас сред. =2)

Среднее количество минусом быть не может.
В Германии, среди этнических немцев количество детей на одну женщину меньше, чем в Украине. В Польше примерно как в Украине.
Украину вытягивает Галичина и Волынь.
Европейцы с удовольствием порешают свои демографические проблемы украинскими (немусульманскими) беженцами.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:в Швеции детей держать немодно. Там среднее количество = минус какой-то (у нас сред. =2)

Откуда такие данные? У нас показатель намного меньше - реальный 1,22 на 2020 год и 1,16 на 2021, дальше будет еще хуже https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D1%96
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Швеции коэффициент суммарной рождаемости 1,70 (14-е место в Европе), в Украине 1,23 (51-е место в Европе из 52).
Данные от datacatalog.worldbank.org

А так всё верно, да :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:48

  UA написав:
  Bolt написав:
  UA написав:Тоже заметили, что наши жлобы обращают внимание на собственное неудобство от запретов, но не понимают почему эти запреты возникли.

Так нужно гидро и шумоизоляцию нормальную делать, а не запрещать, как кое-где нужду справлять после 23-х часов

Изобретите шумоизоляцию между квартирами 80 дБ (не рекламных)
Станете очень богатым человеком и 100% получите Нобелевскую премию в области физики.

Она давно изобретена, если что -- просто мало кто покупает (по причине стоимости в пол чугунного моста). Или там что-то совсем противоположное написанному имелось в виду?
_hunter
 
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