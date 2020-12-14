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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10230102311023210233

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 113
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 07:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
Самое важное преимущество это нё метро, а паркинг. Ни одна ракета не пробьёт сверху вниз 20 этажей. А если косая траектория, то тем более
beee
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 08:38

  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
Самое важное преимущество это нё метро, а паркинг. Ни одна ракета не пробьёт сверху вниз 20 этажей. А если косая траектория, то тем более

В паркинге может завалить. В метро - никогда (если это не синяя ветка).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:05

  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.

А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:33

  Ромасик написав:
  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.

А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?

с какой целью интересуетесь?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:56

  Ромасик написав:
  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.

А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?


А що, дуже сцикотно було в Києві з 24 на 25? То потрібно було для тренування нервів приїхати зовсім недалеко-в Ірпінь чи Гостомель, коли КОЖНОЇ ночі а часто і вдень, над головою снаряди та міни свистіли, а від близьких розривів цегляні стіни здригалися.
п.с. Коли ми виїхалі до знайомих, то ті кожної повітряної тривоги, навіть посеред ночі, бігли у погріб, :mrgreen:
а ми й вухом не вели: це ж потрібно було пів доби бігати туди-сюди. 8)
До речі, так загинула знайома з паралельного класу школи-сиділа у сусідки а коли почався обстріл побігли до погреба, а тут розрив міни поряд: сусідку поранило а ту дівчину на смерть! Сиділи б у будинку за двома стінами, цього б не сталося.
drevlyanin
 
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