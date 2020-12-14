Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
Самое важное преимущество это нё метро, а паркинг. Ни одна ракета не пробьёт сверху вниз 20 этажей. А если косая траектория, то тем более
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Додано: Чет 25 сер, 2022 07:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
Самое важное преимущество это нё метро, а паркинг. Ни одна ракета не пробьёт сверху вниз 20 этажей. А если косая траектория, то тем более
Додано: Чет 25 сер, 2022 08:38
В паркинге может завалить. В метро - никогда (если это не синяя ветка).
Додано: Чет 25 сер, 2022 19:05
Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:33
Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:56
А що, дуже сцикотно було в Києві з 24 на 25? То потрібно було для тренування нервів приїхати зовсім недалеко-в Ірпінь чи Гостомель, коли КОЖНОЇ ночі а часто і вдень, над головою снаряди та міни свистіли, а від близьких розривів цегляні стіни здригалися.
п.с. Коли ми виїхалі до знайомих, то ті кожної повітряної тривоги, навіть посеред ночі, бігли у погріб,
а ми й вухом не вели: це ж потрібно було пів доби бігати туди-сюди.
До речі, так загинула знайома з паралельного класу школи-сиділа у сусідки а коли почався обстріл побігли до погреба, а тут розрив міни поряд: сусідку поранило а ту дівчину на смерть! Сиділи б у будинку за двома стінами, цього б не сталося.
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