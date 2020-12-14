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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 113
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 07:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
Самое важное преимущество это нё метро, а паркинг. Ни одна ракета не пробьёт сверху вниз 20 этажей. А если косая траектория, то тем более
beee
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 08:38

  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
Самое важное преимущество это нё метро, а паркинг. Ни одна ракета не пробьёт сверху вниз 20 этажей. А если косая траектория, то тем более

В паркинге может завалить. В метро - никогда (если это не синяя ветка).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:05

  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.

А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:33

  Ромасик написав:
  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.

А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?

с какой целью интересуетесь?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:56

  Ромасик написав:
  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.

А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?


А що, дуже сцикотно було в Києві з 24 на 25? То потрібно було для тренування нервів приїхати зовсім недалеко-в Ірпінь чи Гостомель, коли КОЖНОЇ ночі а часто і вдень, над головою снаряди та міни свистіли, а від близьких розривів цегляні стіни здригалися.
п.с. Коли ми виїхалі до знайомих, то ті кожної повітряної тривоги, навіть посеред ночі, бігли у погріб, :mrgreen:
а ми й вухом не вели: це ж потрібно було пів доби бігати туди-сюди. 8)
До речі, так загинула знайома з паралельного класу школи-сиділа у сусідки а коли почався обстріл побігли до погреба, а тут розрив міни поряд: сусідку поранило а ту дівчину на смерть! Сиділи б у будинку за двома стінами, цього б не сталося.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:33

  Прохожий написав:
  Ромасик написав:
  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.

А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?

с какой целью интересуетесь?

Ромасик в поисках багатого папеньки. А вы вот и повелись! :mrgreen:
privet_vam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:36

  drevlyanin написав:
  Ромасик написав:
  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.

А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?


А що, дуже сцикотно було в Києві з 24 на 25? То потрібно було для тренування нервів приїхати зовсім недалеко-в Ірпінь чи Гостомель, коли КОЖНОЇ ночі а часто і вдень, над головою снаряди та міни свистіли, а від близьких розривів цегляні стіни здригалися.
п.с. Коли ми виїхалі до знайомих, то ті кожної повітряної тривоги, навіть посеред ночі, бігли у погріб, :mrgreen:
а ми й вухом не вели: це ж потрібно було пів доби бігати туди-сюди. 8)
До речі, так загинула знайома з паралельного класу школи-сиділа у сусідки а коли почався обстріл побігли до погреба, а тут розрив міни поряд: сусідку поранило а ту дівчину на смерть! Сиділи б у будинку за двома стінами, цього б не сталося.

тут возможен вариант такой - и позавидую выжившие помершим в первые дни...
калию йодиду Фармак наштамповал в норм кол-вах, а вот если че последствия розгребать, учитывая закрытый кордон - явно не Зеофис будет?! :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:56

  Прохожий написав:
  Ромасик написав:
  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.

А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?

с какой целью интересуетесь?

Чтобы обчистить квартиру.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:07

  Прохожий написав:
  Ромасик написав:
  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?

с какой целью интересуетесь?

Чтобы обчистить квартиру.

Фатит. Уже чистили.

Я в первое время мыслил наивно. Я вычислил, где в стенах - пилоны железобетонные, а где вставки кладки и переставил кровати, чтобы железобетонные пилоны заграждали путь ракеты. кароч, как инженер обычный
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:32

Мы к вам, и вот по какому вопросу...

Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів

Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.
fox767676
 
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