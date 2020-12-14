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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:51
drevlyanin написав: Ромасик написав: beee написав:
Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?
А що, дуже сцикотно було в Києві з 24 на 25? То потрібно було ...
п.с. Коли ми виїхалі
до знайомих, то .
Судя по хихихаха, многие в это время уже штурмовали шегининские блокпосты, и не могут помочь беее визуализировать походы в метро.
Хотя беее все же пишет что стены прощупывал. Но не уточнил, в киевских владениях или в будке в Закарпатье.
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 26 сер, 2022 21:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:54
fox767676 написав:
Мы к вам, и вот по какому вопросу...
Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів
Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.
Львовский квартал давно пора.
И Коперника 7, чтобы не корректировали
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:07
fox767676 написав:
Мы к вам, и вот по какому вопросу...
Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів
Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.
Ухвалити може, а вот провести - вряд ли.
Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:12
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отключат от коммуникаций. Обстановка способствует
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:23
был в стриптиз клубе Dolls все столики занятые меня посадили воле сцены, где девушки танцевали, я зажигал сегодня. Людей было много, все красивые уехали по гостиницам. Я не выбрал.
были иностранцы, но не много. Как обычно. Это про Икономика.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:49
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