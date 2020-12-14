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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10231102321023310234

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 114
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:12

antey1969
отключат от коммуникаций. Обстановка способствует
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 08:56

  antey1969 написав:Ухвалити може, а вот провести - вряд ли.
Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?


Это решение - просто продолжение дебильных решений под стать остановок ОТ во время тревог. Успех данной инициативы - получить отказной лист от гражданина и тем самым снять с себя потенциальную ответственность. Все как всегда, впрочем.
striped
 
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  #<1 ... 10231102321023310234
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