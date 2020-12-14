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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:12
antey1969
отключат от коммуникаций. Обстановка способствует
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:56
antey1969 написав:
Ухвалити може, а вот провести - вряд ли.
Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?
Это решение - просто продолжение дебильных решений под стать остановок ОТ во время тревог. Успех данной инициативы - получить отказной лист от гражданина и тем самым снять с себя потенциальную ответственность. Все как всегда, впрочем.
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