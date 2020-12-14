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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:12
antey1969
отключат от коммуникаций. Обстановка способствует
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fox767676
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:56
antey1969 написав:
Ухвалити може, а вот провести - вряд ли.
Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?
Это решение - просто продолжение дебильных решений под стать остановок ОТ во время тревог. Успех данной инициативы - получить отказной лист от гражданина и тем самым снять с себя потенциальную ответственность. Все как всегда, впрочем.
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striped
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Додано: Суб 27 сер, 2022 09:58
drevlyanin написав: Ромасик написав: beee написав:
Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?
А що, дуже сцикотно було в Києві з 24 на 25? То потрібно було ...
п.с. Коли ми виїхалі
до знайомих, то .
Судя по хихихаха, многие в это время уже штурмовали шегининские блокпосты, и не могут помочь беее визуализировать походы в метро.
Хотя беее все же пишет что стены прощупывал. Но не уточнил, в киевских владениях или в будке в Закарпатье.
Я из Киева не уезжал.
Закарпатье не люблю (стукачей)
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beee
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Додано: Суб 27 сер, 2022 10:19
beee
Тем более что вас(ДИИТ) реально гребут
Потому что у вас "военка" до сих пор настоящая, а не лындание вокруг Т-62 на Победе в НГУ и у нас.
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барабашов
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Додано: Суб 27 сер, 2022 11:23
барабашов написав:beee
Тем более что вас(ДИИТ) реально гребут
Потому что у вас "военка" до сих пор настоящая, а не лындание вокруг Т-62 на Победе в НГУ и у нас.
я на военку не ходил. может кого-то обижу, сорян, но до 2014 года я считал военных - имбецилами. кирпичи воруют. листья красят. ходят маршем. тупые. у нас на военной кафедре - это было сборище олигофренов
кстати, мне как призёру европы по пауэрлифтингу даже разрешили не ходить на физкультуру))
Востаннє редагувалось beee
в Суб 27 сер, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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beee
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Додано: Суб 27 сер, 2022 11:27
За даними порталу Address.ua, медіанна ціна оренди житлової нерухомості Києва, у липні 2022 р. склала 5 дол. США/кв.м. В порівнянні з червнем поточного року ціна знизилась на 5,7% за м.кв.в дол. США
Какой-то новый ресурс что ли, в стилистике луна. Но что-то пишет и Эрик Найман на него сослался.
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Ромасик
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