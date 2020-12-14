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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10231102321023310234

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 114
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:12

antey1969
отключат от коммуникаций. Обстановка способствует
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 08:56

  antey1969 написав:Ухвалити може, а вот провести - вряд ли.
Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?


Это решение - просто продолжение дебильных решений под стать остановок ОТ во время тревог. Успех данной инициативы - получить отказной лист от гражданина и тем самым снять с себя потенциальную ответственность. Все как всегда, впрочем.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 09:58

  drevlyanin написав:
  Ромасик написав:
  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?


А що, дуже сцикотно було в Києві з 24 на 25? То потрібно було ...
п.с. Коли ми виїхалі до знайомих, то .

Судя по хихихаха, многие в это время уже штурмовали шегининские блокпосты, и не могут помочь беее визуализировать походы в метро.
Хотя беее все же пишет что стены прощупывал. Но не уточнил, в киевских владениях или в будке в Закарпатье.

Я из Киева не уезжал.
Закарпатье не люблю (стукачей)
beee
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 10:19

beee
Тем более что вас(ДИИТ) реально гребут
Потому что у вас "военка" до сих пор настоящая, а не лындание вокруг Т-62 на Победе в НГУ и у нас.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:23

  барабашов написав:beee
Тем более что вас(ДИИТ) реально гребут
Потому что у вас "военка" до сих пор настоящая, а не лындание вокруг Т-62 на Победе в НГУ и у нас.

я на военку не ходил. может кого-то обижу, сорян, но до 2014 года я считал военных - имбецилами. кирпичи воруют. листья красят. ходят маршем. тупые. у нас на военной кафедре - это было сборище олигофренов :mrgreen:
кстати, мне как призёру европы по пауэрлифтингу даже разрешили не ходить на физкультуру))
Востаннє редагувалось beee в Суб 27 сер, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:27

За даними порталу Address.ua, медіанна ціна оренди житлової нерухомості Києва, у липні 2022 р. склала 5 дол. США/кв.м. В порівнянні з червнем поточного року ціна знизилась на 5,7% за м.кв.в дол. США

Какой-то новый ресурс что ли, в стилистике луна. Но что-то пишет и Эрик Найман на него сослался.
Ромасик
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