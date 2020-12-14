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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10231102321023310234

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 114
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:12

antey1969
отключат от коммуникаций. Обстановка способствует
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 08:56

  antey1969 написав:Ухвалити може, а вот провести - вряд ли.
Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?


Это решение - просто продолжение дебильных решений под стать остановок ОТ во время тревог. Успех данной инициативы - получить отказной лист от гражданина и тем самым снять с себя потенциальную ответственность. Все как всегда, впрочем.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 09:58

  drevlyanin написав:
  Ромасик написав:
  beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро.
Тут хоть бы в паркинг спускались.
А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?


А що, дуже сцикотно було в Києві з 24 на 25? То потрібно було ...
п.с. Коли ми виїхалі до знайомих, то .

Судя по хихихаха, многие в это время уже штурмовали шегининские блокпосты, и не могут помочь беее визуализировать походы в метро.
Хотя беее все же пишет что стены прощупывал. Но не уточнил, в киевских владениях или в будке в Закарпатье.

Я из Киева не уезжал.
Закарпатье не люблю (стукачей)
beee
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 10:19

beee
Тем более что вас(ДИИТ) реально гребут
Потому что у вас "военка" до сих пор настоящая, а не лындание вокруг Т-62 на Победе в НГУ и у нас.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:23

  барабашов написав:beee
Тем более что вас(ДИИТ) реально гребут
Потому что у вас "военка" до сих пор настоящая, а не лындание вокруг Т-62 на Победе в НГУ и у нас.

я на военку не ходил. может кого-то обижу, сорян, но до 2014 года я считал военных - имбецилами. кирпичи воруют. листья красят. ходят маршем. тупые. у нас на военной кафедре - это было сборище олигофренов :mrgreen:
кстати, мне как призёру европы по пауэрлифтингу даже разрешили не ходить на физкультуру))
Востаннє редагувалось beee в Суб 27 сер, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:27

За даними порталу Address.ua, медіанна ціна оренди житлової нерухомості Києва, у липні 2022 р. склала 5 дол. США/кв.м. В порівнянні з червнем поточного року ціна знизилась на 5,7% за м.кв.в дол. США

Какой-то новый ресурс что ли, в стилистике луна. Но что-то пишет и Эрик Найман на него сослался.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
За даними порталу Address.ua, медіанна ціна оренди житлової нерухомості Києва, у липні 2022 р. склала 5 дол. США/кв.м. В порівнянні з червнем поточного року ціна знизилась на 5,7% за м.кв.в дол. США

Какой-то новый ресурс что ли, в стилистике луна. Но что-то пишет и Эрик Найман на него сослался.
Старий, він ще до Луна існував, і статті писав
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:58

Faceless, да я видел, что с одной стороны бигмирнет, а с другой логотип флатфая и стилистика луна. Поэтому усомнился, насколько у них достоверные исходные данные, по которым они делают аналитику.

Написали тоже: цена 5 дол за кв м, снизилась на 5,7%. Для ощущения такой разницы 5 дол нужно указывать с 3 знаками после запятой. Поэтому такое.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 12:24

  antey1969 написав:
  fox767676 написав:Мы к вам, и вот по какому вопросу...

Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів

Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.

Ухвалити може, а вот провести - вряд ли.
Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?

Вы опять же, далеко от Украины и не владеете информацией, где и как размещают ВПО. И как этот процесс уже идет в прифронтовых районах.
Ромасик
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