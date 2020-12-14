Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Ухвалити може, а вот провести - вряд ли. Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?
Это решение - просто продолжение дебильных решений под стать остановок ОТ во время тревог. Успех данной инициативы - получить отказной лист от гражданина и тем самым снять с себя потенциальную ответственность. Все как всегда, впрочем.
beee написав:Посмотреть бы на семью в 3 ночи, собирающуюся в метро. Тут хоть бы в паркинг спускались. А вы не ночевали в Киеве с 24 на 25 (февраля)?
А що, дуже сцикотно було в Києві з 24 на 25? То потрібно було ... п.с. Коли ми виїхалі до знайомих, то .
Судя по хихихаха, многие в это время уже штурмовали шегининские блокпосты, и не могут помочь беее визуализировать походы в метро. Хотя беее все же пишет что стены прощупывал. Но не уточнил, в киевских владениях или в будке в Закарпатье.
Я из Киева не уезжал. Закарпатье не люблю (стукачей)
барабашов написав:beee Тем более что вас(ДИИТ) реально гребут Потому что у вас "военка" до сих пор настоящая, а не лындание вокруг Т-62 на Победе в НГУ и у нас.
я на военку не ходил. может кого-то обижу, сорян, но до 2014 года я считал военных - имбецилами. кирпичи воруют. листья красят. ходят маршем. тупые. у нас на военной кафедре - это было сборище олигофренов кстати, мне как призёру европы по пауэрлифтингу даже разрешили не ходить на физкультуру))
Востаннє редагувалось beee в Суб 27 сер, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Мы к вам, и вот по какому вопросу...
Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів
Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.
Ухвалити може, а вот провести - вряд ли. Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?
Вы опять же, далеко от Украины и не владеете информацией, где и как размещают ВПО. И как этот процесс уже идет в прифронтовых районах.
fox767676 написав:Мы к вам, и вот по какому вопросу...
Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів
Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.
Ухвалити може, а вот провести - вряд ли. Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?
"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет и речи. Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения, до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим учения, проговариваем различные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но, СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", – заявил Ткачук.