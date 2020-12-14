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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10231102321023310234

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 114
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 12:24

  antey1969 написав:
  fox767676 написав:Мы к вам, и вот по какому вопросу...

Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів

Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.

Ухвалити може, а вот провести - вряд ли.
Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?

Вы опять же, далеко от Украины и не владеете информацией, где и как размещают ВПО. И как этот процесс уже идет в прифронтовых районах.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 14:04

  antey1969 написав:
  fox767676 написав:Мы к вам, и вот по какому вопросу...

Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів

Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.

Ухвалити може, а вот провести - вряд ли.
Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?

"Принудительная эвакуация" в Киеве: в КГГА опровергли фейк и обратились к жителям столицы
"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет и речи. Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения, до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим учения, проговариваем различные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но, СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", – заявил Ткачук.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:48

  pesikot написав:"Принудительная эвакуация" в Киеве: в КГГА опровергли фейк и обратились к жителям столицы
"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет и речи. Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения, до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим учения, проговариваем различные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но, СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", – заявил Ткачук.


К сожалению, и этой информации верить не стоит, потому что наша история показывает, что вероятность сценария, описанного ниже, намного выше 0:
-не очень далекие люди из кгга придумали приказ
-чуть более далекие люди из ОВА/ОП проанализировали риски-затраты/политриски и срочненько набрали авторов с вопросом WTF? в перерыве между междометиями
-все те же недалекие люди выбрали наименее травматичный сценарий выхода из ситуации "це фейк"
striped
 
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