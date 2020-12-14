Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Мы к вам, и вот по какому вопросу...
Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів
Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.
Ухвалити може, а вот провести - вряд ли. Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?
Вы опять же, далеко от Украины и не владеете информацией, где и как размещают ВПО. И как этот процесс уже идет в прифронтовых районах.
fox767676 написав:Мы к вам, и вот по какому вопросу...
Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів
Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.
Ухвалити може, а вот провести - вряд ли. Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?
"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет и речи. Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения, до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим учения, проговариваем различные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но, СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", – заявил Ткачук.
"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет и речи. Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения, до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим учения, проговариваем различные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но, СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", – заявил Ткачук.
К сожалению, и этой информации верить не стоит, потому что наша история показывает, что вероятность сценария, описанного ниже, намного выше 0: -не очень далекие люди из кгга придумали приказ -чуть более далекие люди из ОВА/ОП проанализировали риски-затраты/политриски и срочненько набрали авторов с вопросом WTF? в перерыве между междометиями -все те же недалекие люди выбрали наименее травматичный сценарий выхода из ситуации "це фейк"