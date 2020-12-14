Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Мы к вам, и вот по какому вопросу...
Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів
Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.
Ухвалити може, а вот провести - вряд ли. Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?
Вы опять же, далеко от Украины и не владеете информацией, где и как размещают ВПО. И как этот процесс уже идет в прифронтовых районах.
fox767676 написав:Мы к вам, и вот по какому вопросу...
Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів
Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.
Ухвалити може, а вот провести - вряд ли. Главные вопросы: кто этим будет заниматься, куда переместить, разместить и обеспечить массу людей, и если пенсы просто их пошлют подальще - то что?
"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет и речи. Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения, до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим учения, проговариваем различные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но, СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", – заявил Ткачук.
"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет и речи. Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения, до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим учения, проговариваем различные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но, СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", – заявил Ткачук.
К сожалению, и этой информации верить не стоит, потому что наша история показывает, что вероятность сценария, описанного ниже, намного выше 0: -не очень далекие люди из кгга придумали приказ -чуть более далекие люди из ОВА/ОП проанализировали риски-затраты/политриски и срочненько набрали авторов с вопросом WTF? в перерыве между междометиями -все те же недалекие люди выбрали наименее травматичный сценарий выхода из ситуации "це фейк"
у меня сейчас аншлаг по паркингам. В выходные дни куча сообщений от желаюших арендовать. до этого 6 месяцев ни одного. Что происходит?) цену что ли поднять...ПС за что люблю Украину - дела можно порешать, обменявшись сообщениями в мессенджере
vikapavl написав:у меня сейчас аншлаг по паркингам. В выходные дни куча сообщений от желаюших арендовать. до этого 6 месяцев ни одного. Что происходит?) цену что ли поднять...ПС за что люблю Украину - дела можно порешать, обменявшись сообщениями в мессенджере
У меня голяк по паркингам. Не то что ни одного звонка - считанные просмотры объявлений: что в Одессе, что в Киеве.
vikapavl написав:airmax78 еще один вопрос не в тему, что вы думаете про S-groupe пирамиду?
То же самое что и про любую другую пирамиду: это для падальщиков и идиотов. Падальщики едят деньги идитов. Никаких других ролей в этом "бизнесе" нет. Потому тот кто в этом участвует автоматически становится либо падальщиком либо идиотом.
Эйр, Вика - а что это за S-groupe? МММ-2022 или что то поумнее? И по теме - кто то хоть воспользовался возможностью сдать па42 и купить никомуненужныйбетон у застройщиков-лохов па29? Или там грамотные евреи сидят, куда там Бене, как продаваны в Фейсбуке А136, столько рекламы, столько восхвалений суперприбыльности инвестиции - а меня три раза уже с разных аккаунтов банили за вопрос, почему метр там стоит от 100кгрн, а не от ляма сейчас. Наверно всё уже выгребли и продолжают грести
а я продал участок с дачей. дороже, чем хотел до войны. просмотров было много. при этом по квартирам звонков = 0.00.
вопроса 2. 1. куда деть деньги. вроде решили в польше купить - подушка для жены с детьми. её не выпустят с 1.10. говорит не хочу жить в такой стране. ну х.з. Мужики - мы же как-то живём)) 2. чем квартиры хуже.
риелторы говорят, что продали до 20 квартир в Киеве: от низшей цены конкурентов - 20%