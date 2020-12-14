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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10232102331023410235

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 114
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:19

  барабашов написав:Эйр, Вика - а что это за S-groupe?
МММ-2022 или что то поумнее?
И по теме - кто то хоть воспользовался возможностью сдать па42 и купить никомуненужныйбетон у застройщиков-лохов па29?
Или там грамотные евреи сидят, куда там Бене, как продаваны в Фейсбуке А136, столько рекламы, столько восхвалений суперприбыльности инвестиции - а меня три раза уже с разных аккаунтов банили за вопрос, почему метр там стоит от 100кгрн, а не от ляма сейчас. Наверно всё уже выгребли и продолжают грести

Какой-то очередной интернет-скам. Они возникают регулярно и также регулярно схлопываются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:43

  beee написав:
  adeges написав:
  beee написав:а я продал участок с дачей. дороже, чем хотел до войны.
просмотров было много.


2 грн вместо 1? )

если серьезно, будет намного более информативно с метрами и долларами и хотя бы приблизительно географией.

подробности смогу ответить после 02.09.
до войны хотел 90 куе. продал щас за 120куе. (продавал нехотя)

Нужно время, чтобы изучить ситуацию, понять какие локации подходят хотя бы примерно под эти цены, чтобы не опростоволоситься как с Севеном
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:50

  beee написав:
  adeges написав:
  beee написав:а я продал участок с дачей. дороже, чем хотел до войны.
просмотров было много.


2 грн вместо 1? )

если серьезно, будет намного более информативно с метрами и долларами и хотя бы приблизительно географией.

подробности смогу ответить после 02.09.
до войны хотел 90 куе. продал щас за 120куе. (продавал нехотя)

Нужно время, чтобы изучить ситуацию, понять какие локации подходят хотя бы примерно под эти цены, чтобы не опростоволоситься как с Севеном

сделка не окончена, я не съехал отсюда, умник
в севене живут люди, угомонись уже.
и мало того, с декабря цену аренды подниму

немного ближе канадской деревни
beee
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