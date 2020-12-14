Додано: Вів 30 сер, 2022 00:08

beee написав:

в севене живут люди, угомонись уже.

и мало того, с декабря цену аренды подниму

в севене живут люди,и мало того, с декабря цену аренды подниму

В Севене живет много людей, только они не имеют никакого отношения к beee.Я не угомонюсь ровно столько, сколько ты будешь гнать свою пургу. Жизненная позиция, понимаешь, такая - бороться с балабольством, мошенничеством и другим злом. Понимаешь(скорее всего-нет), суть человека довольно легко понять, когда этим занимался многие годы. Например, если hume, airmax или UA(и многие другие на этом форуме) скажут что имеют 56 квартир и купили 57 и 58-ю, то это будет укладываться в концепцию того, как они мыслят, что они пишут. Я поверю и порадуюсь за них.Но они не напишут, даже если и имеют на самом деле 56 квартир.А вот ты когда напишешь, что имеешь СВОЮ кавалирку в нахалстрое Жулян(не говоря уже про ЯГ и Севен), то это уже сильно сомнительно. Тем более после "сдачи" Севена ПА35. Уровень мышления не тот и близко. Не дотягивает даже до уровня таксиста(таксисты - это чуть выше в иерархии после штукатуров,сантехников и плиточников, таксисты возят иногда умных людей и нахватываются от них умных слов).Тебе кажется, что "вот сейчас я напишу, что купил то, продал это, раньше вообще продавал оптом" и все, я стану своим, вровень с ними.Нет, не станешь.Для чего ты это делаешь - ХЗ. Дай Бог, чтобы это просто бла-бла-бла. Я уже писал(но, конечно, потерли после кляуз beee), что обычно в такой схеме идет предложение "вложиться в совместный проект", откуда, понятное дело, с деньгами выходит только организатор