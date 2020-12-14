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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 сер, 2022 21:19
барабашов написав:
Эйр, Вика - а что это за S-groupe?
МММ-2022 или что то поумнее?
И по теме - кто то хоть воспользовался возможностью сдать па42 и купить никомуненужныйбетон у застройщиков-лохов па29?
Или там грамотные евреи сидят, куда там Бене, как продаваны в Фейсбуке А136, столько рекламы, столько восхвалений суперприбыльности инвестиции - а меня три раза уже с разных аккаунтов банили за вопрос, почему метр там стоит от 100кгрн, а не от ляма сейчас. Наверно всё уже выгребли и продолжают грести
Какой-то очередной интернет-скам. Они возникают регулярно и также регулярно схлопываются.
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airmax78
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Додано: Пон 29 сер, 2022 21:43
beee написав:
подробности смогу ответить после 02.09.
adeges написав: beee написав:
а я продал участок с дачей. дороже, чем хотел до войны.
просмотров было много.
2 грн вместо 1? )
если серьезно, будет намного более информативно с метрами и долларами и хотя бы приблизительно географией.
до войны хотел 90 куе. продал щас за 120куе. (продавал нехотя)
Нужно время, чтобы изучить ситуацию, понять какие локации подходят хотя бы примерно под эти цены, чтобы не опростоволоситься как с Севеном
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Damien
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Додано: Пон 29 сер, 2022 21:50
beee написав: adeges написав:
подробности смогу ответить после 02.09.
beee написав:
а я продал участок с дачей. дороже, чем хотел до войны.
просмотров было много.
2 грн вместо 1? )
если серьезно, будет намного более информативно с метрами и долларами и хотя бы приблизительно географией.
до войны хотел 90 куе. продал щас за 120куе. (продавал нехотя)
Нужно время, чтобы изучить ситуацию, понять какие локации подходят хотя бы примерно под эти цены, чтобы не опростоволоситься как с Севеном
сделка не окончена, я не съехал отсюда, умник
в севене живут люди, угомонись уже.
и мало того, с декабря цену аренды подниму
немного ближе канадской деревни
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beee
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Додано: Вів 30 сер, 2022 00:08
beee написав:
в севене живут люди, угомонись уже
.
и мало того, с декабря цену аренды подниму
В Севене живет много людей, только они не имеют никакого отношения к beee.
Я не угомонюсь ровно столько, сколько ты будешь гнать свою пургу. Жизненная позиция, понимаешь, такая - бороться с балабольством, мошенничеством и другим злом. Понимаешь(скорее всего-нет), суть человека довольно легко понять, когда этим занимался многие годы. Например, если hume, airmax или UA(и многие другие на этом форуме) скажут что имеют 56 квартир и купили 57 и 58-ю, то это будет укладываться в концепцию того, как они мыслят, что они пишут. Я поверю и порадуюсь за них.
Но они не напишут, даже если и имеют на самом деле 56 квартир.
А вот ты когда напишешь, что имеешь СВОЮ кавалирку в нахалстрое Жулян(не говоря уже про ЯГ и Севен), то это уже сильно сомнительно. Тем более после "сдачи" Севена ПА35. Уровень мышления не тот и близко. Не дотягивает даже до уровня таксиста(таксисты - это чуть выше в иерархии после штукатуров,сантехников и плиточников, таксисты возят иногда умных людей и нахватываются от них умных слов).
Тебе кажется, что "вот сейчас я напишу, что купил то, продал это, раньше вообще продавал оптом" и все, я стану своим, вровень с ними.
Нет, не станешь.
Для чего ты это делаешь - ХЗ. Дай Бог, чтобы это просто бла-бла-бла. Я уже писал(но, конечно, потерли после кляуз beee), что обычно в такой схеме идет предложение "вложиться в совместный проект", откуда, понятное дело, с деньгами выходит только организатор
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Damien
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Додано: Вів 30 сер, 2022 00:24
Зря не верите. Беее слишком хорошо знает матчасть чтобы быть просто сказочником.
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airmax78
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Додано: Вів 30 сер, 2022 00:28
airmax78 , он ее знает на уровне нанятого для ремонта работника, а не владельца
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Damien
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Додано: Вів 30 сер, 2022 00:53
Damien написав:airmax78
, он ее знает на уровне нанятого для ремонта работника, а не владельца
whatever... я тоже подумала, что к зиме надо восстанавливать статус кво...купила в подарок билет в мулен руж на шоу в будний день, для друга, опалтила с украинской карты. 9000 грн...задумалась
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vikapavl
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