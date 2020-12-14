Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Эйр, Вика - а что это за S-groupe? МММ-2022 или что то поумнее? И по теме - кто то хоть воспользовался возможностью сдать па42 и купить никомуненужныйбетон у застройщиков-лохов па29? Или там грамотные евреи сидят, куда там Бене, как продаваны в Фейсбуке А136, столько рекламы, столько восхвалений суперприбыльности инвестиции - а меня три раза уже с разных аккаунтов банили за вопрос, почему метр там стоит от 100кгрн, а не от ляма сейчас. Наверно всё уже выгребли и продолжают грести
Какой-то очередной интернет-скам. Они возникают регулярно и также регулярно схлопываются.
Damien написав:airmax78 , он ее знает на уровне нанятого для ремонта работника, а не владельца
whatever... я тоже подумала, что к зиме надо восстанавливать статус кво...купила в подарок билет в мулен руж на шоу в будний день, для друга, опалтила с украинской карты. 9000 грн...задумалась
А что такое сейчас 9000 грн? Килограм обычного сыра уже по 500 грн - реальность. Лучше напишите, сколько это в Евро стоило. Для парижанина это будет сумма равна около одного похода в средний ресторанчик.
beee написав: в севене живут люди, угомонись уже. и мало того, с декабря цену аренды подниму
В Севене живет много людей, только они не имеют никакого отношения к beee. Я не угомонюсь ровно столько, сколько ты будешь гнать свою пургу. Жизненная позиция, понимаешь, такая - бороться с балабольством, мошенничеством и другим злом. Понимаешь(скорее всего-нет), суть человека довольно легко понять, когда этим занимался многие годы. Например, если hume, airmax или UA(и многие другие на этом форуме) скажут что имеют 56 квартир и купили 57 и 58-ю, то это будет укладываться в концепцию того, как они мыслят, что они пишут. Я поверю и порадуюсь за них. Но они не напишут, даже если и имеют на самом деле 56 квартир. А вот ты когда напишешь, что имеешь СВОЮ кавалирку в нахалстрое Жулян(не говоря уже про ЯГ и Севен), то это уже сильно сомнительно. Тем более после "сдачи" Севена ПА35. Уровень мышления не тот и близко. Не дотягивает даже до уровня таксиста(таксисты - это чуть выше в иерархии после штукатуров,сантехников и плиточников, таксисты возят иногда умных людей и нахватываются от них умных слов). Тебе кажется, что "вот сейчас я напишу, что купил то, продал это, раньше вообще продавал оптом" и все, я стану своим, вровень с ними. Нет, не станешь. Для чего ты это делаешь - ХЗ. Дай Бог, чтобы это просто бла-бла-бла. Я уже писал(но, конечно, потерли после кляуз beee), что обычно в такой схеме идет предложение "вложиться в совместный проект", откуда, понятное дело, с деньгами выходит только организатор
Мошенник это ты. На остальные квартиры тоже сбрасывать? Я хоть всё затёр там личное
Да и чтобы ты желчью удавился лови ещё ссылку на мою обьяву. Можешь позвонить я тебе расскажу
А, да, кстати, Макс, ну как теперь пустите меня тут покурить рядышком? Так сказать, в клуб владельцев? Как я прошёл фейс контроль или ещё нужно паспорта, вытяги, к нотариусу съездить? Может форумчанам экскурсию сделать? А ?