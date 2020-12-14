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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10233102341023510236

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 114
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 08:02

  Мизантрóп написав:
  beee написав:И что дальше? Руку сам себе отрежешь?
Ч.. ...ое, заставил меня три вытяга фоткать
Я даже телефон тебе дал

ну как дети малые)) Не влом на форумах доказывать? Сомневаются-то и хай :lol:

Влом.
Но у меня как у спортсмена, обострено чувство справедливости.
меня еще никогда не называли мошенником, балаболом и злом 😅😅
Востаннє редагувалось beee в Вів 30 сер, 2022 08:10, всього редагувалось 2 разів.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 08:03

  beee написав:А, да, кстати, Макс, ну как теперь пустите меня тут покурить рядышком? Так сказать, в клуб владельцев?
Как я прошёл фейс контроль или ещё нужно паспорта, вытяги, к нотариусу съездить?
Может форумчанам экскурсию сделать? А ?

Вы превышаете свой лимит в метании бисера. Вы же взрослый человек, кому и для чего вы что-то доказываете? Это интернет, а не яхт-клуб толстосумов. С большой вероятностью вашим оппонентом может оказаться прыщавый тролль-старшекурсник или скучающий клерк из жэка
whois2010
 
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