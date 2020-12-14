Влом.
Но у меня как у спортсмена, обострено чувство справедливости.
меня еще никогда не называли мошенником, балаболом и злом 😅😅
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 сер, 2022 08:02
Влом.
Но у меня как у спортсмена, обострено чувство справедливости.
меня еще никогда не называли мошенником, балаболом и злом 😅😅
Востаннє редагувалось beee в Вів 30 сер, 2022 08:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 30 сер, 2022 08:03
Вы превышаете свой лимит в метании бисера. Вы же взрослый человек, кому и для чего вы что-то доказываете? Это интернет, а не яхт-клуб толстосумов. С большой вероятностью вашим оппонентом может оказаться прыщавый тролль-старшекурсник или скучающий клерк из жэка
Додано: Вів 30 сер, 2022 09:09
beee а чего такая цена 320 000 $ за 110 метров без ремонта? Єйр продает за 4 куе.м2 с ремонтом...
Додано: Вів 30 сер, 2022 09:56
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Долго думал что может означать выделенное. Но поскольку beee ни разу не таксист, то скорее всего это означает "честно
благородное". Правда же?
А я вот сегодня проснулся и пошел купил от скуки Lamborghini Urus. Вот фото машинки и документов -
|