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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 сер, 2022 09:09
beee а чего такая цена 320 000 $ за 110 метров без ремонта? Єйр продает за 4 куе.м2 с ремонтом...
Додано: Вів 30 сер, 2022 09:56
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну давай за 2куе я сниму на видео себя, доки и свой аккаунт здесь. Какие проблемы?
За бесплатно можно просто набрать меня по телефону в объявлении я тебе всё расскажу.
Можем даже встретиться в яр.граде кстати
Выбирай время
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:49
Коллега от скуки на днях купил Порш кайман 17-летней выдержки. Не бит не крашен. Недорого. Правда не все в него залезть могут - машину делали для танкистов явно.
Лядовоз заметный.
Может харэ тут уже второй день понтами кидаться и заниматься "так называемым случаем разоблачения"? ну, продал чел дачу, молодец. Деньги там не бог весть какие, может в комплекте как раз Урус шел.
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:55
у меня в жк паркинг по стоимости скоро догонит аренду 1к квартиры
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Слушай, я просто написал, что продал дачу.
Хамить никто не заставлял.
Нужно доказать? Легко. Но за это нужно что-то взамен, иначе это создание будет хамить всю жизнь
Додано: Вів 30 сер, 2022 11:01
Додано: Вів 30 сер, 2022 11:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 30 сер, 2022 11:21
можно фото в личку
очень интересно
Додано: Вів 30 сер, 2022 12:02
Зависть только в твоем воспаленном, взращенном на урановых рудниках Желтых Вод воображении.
Насчет зависти вспомнилась озвучка заставки одной когда-то популярной передачи - "Мы живём в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют" ( в реальности ровно наоборот - завидуют остальным сидящие в этой прекрасной стране, на ходу выдумывая разнообразные "аналоговнет")
Насчет прыщавости - ну ок, вышли мне ящик лосьона от них.
Тебе уже не раз намекали( и даже сегодня), что ты свой лимит на метание понтов и бисера исчерпал еще в декабре. А все новые и новые порции не вызывают ничего, кроме неприязни и желания бороться с этим.
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