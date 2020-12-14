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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10233102341023510236

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 114
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:09

beee а чего такая цена 320 000 $ за 110 метров без ремонта? Єйр продает за 4 куе.м2 с ремонтом...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:56

  BIGor написав:beee а чего такая цена 320 000 $ за 110 метров без ремонта? Єйр продает за 4 куе.м2 с ремонтом...

Это себестоимость. Я купил за за 260. 30 уже потратил на ремонт.
А нервы?😅😅
beee
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну давай за 2куе я сниму на видео себя, доки и свой аккаунт здесь. Какие проблемы?
За бесплатно можно просто набрать меня по телефону в объявлении я тебе всё расскажу.
Можем даже встретиться в яр.граде кстати
Выбирай время
beee
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:49

  Damien написав:..
А я вот сегодня проснулся и пошел купил от скуки Lamborghini Urus. ..

Коллега от скуки на днях купил Порш кайман 17-летней выдержки. Не бит не крашен. Недорого. Правда не все в него залезть могут - машину делали для танкистов явно.
Лядовоз заметный.
Может харэ тут уже второй день понтами кидаться и заниматься "так называемым случаем разоблачения"? ну, продал чел дачу, молодец. Деньги там не бог весть какие, может в комплекте как раз Урус шел.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:55

  vikapavl написав:у меня сейчас аншлаг по паркингам. В выходные дни куча сообщений от желаюших арендовать. до этого 6 месяцев ни одного. Что происходит?) цену что ли поднять...ПС за что люблю Украину - дела можно порешать, обменявшись сообщениями в мессенджере

у меня в жк паркинг по стоимости скоро догонит аренду 1к квартиры
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Слушай, я просто написал, что продал дачу.
Хамить никто не заставлял.
Нужно доказать? Легко. Но за это нужно что-то взамен, иначе это создание будет хамить всю жизнь
beee
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:01

  beee написав:Слушай, я просто написал, что продал дачу.
Хамить никто не заставлял.
Нужно доказать? Легко. Но за это нужно что-то взамен, иначе это создание будет хамить всю жизнь

где дача была? можно ттх?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  beee написав:Слушай, я просто написал, что продал дачу.
Хамить никто не заставлял.
Нужно доказать? Легко. Но за это нужно что-то взамен, иначе это создание будет хамить всю жизнь

где дача была? можно ттх?
Район канадки. 12сот. Ландшафтный дизайн, автополив и пр
beee
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:21

  beee написав:
Олежан написав:
  beee написав:Слушай, я просто написал, что продал дачу.
Хамить никто не заставлял.
Нужно доказать? Легко. Но за это нужно что-то взамен, иначе это создание будет хамить всю жизнь

где дача была? можно ттх?
Район канадки. 12сот. Ландшафтный дизайн, автополив и пр

можно фото в личку
очень интересно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:02

  beee написав:... он от зависти малюет картинки сидит. Ну точно прыщавый троль 🤣

Зависть только в твоем воспаленном, взращенном на урановых рудниках Желтых Вод воображении.
Насчет зависти вспомнилась озвучка заставки одной когда-то популярной передачи - "Мы живём в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют" ( в реальности ровно наоборот - завидуют остальным сидящие в этой прекрасной стране, на ходу выдумывая разнообразные "аналоговнет")
Насчет прыщавости - ну ок, вышли мне ящик лосьона от них.
Тебе уже не раз намекали( и даже сегодня), что ты свой лимит на метание понтов и бисера исчерпал еще в декабре. А все новые и новые порции не вызывают ничего, кроме неприязни и желания бороться с этим.
Damien
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