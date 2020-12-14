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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10232102331023410235

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 114
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:19

  барабашов написав:Эйр, Вика - а что это за S-groupe?
МММ-2022 или что то поумнее?
И по теме - кто то хоть воспользовался возможностью сдать па42 и купить никомуненужныйбетон у застройщиков-лохов па29?
Или там грамотные евреи сидят, куда там Бене, как продаваны в Фейсбуке А136, столько рекламы, столько восхвалений суперприбыльности инвестиции - а меня три раза уже с разных аккаунтов банили за вопрос, почему метр там стоит от 100кгрн, а не от ляма сейчас. Наверно всё уже выгребли и продолжают грести

Какой-то очередной интернет-скам. Они возникают регулярно и также регулярно схлопываются.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:50

  beee написав:
  adeges написав:
  beee написав:а я продал участок с дачей. дороже, чем хотел до войны.
просмотров было много.


2 грн вместо 1? )

если серьезно, будет намного более информативно с метрами и долларами и хотя бы приблизительно географией.

подробности смогу ответить после 02.09.
до войны хотел 90 куе. продал щас за 120куе. (продавал нехотя)

Нужно время, чтобы изучить ситуацию, понять какие локации подходят хотя бы примерно под эти цены, чтобы не опростоволоситься как с Севеном

сделка не окончена, я не съехал отсюда, умник
в севене живут люди, угомонись уже.
и мало того, с декабря цену аренды подниму

немного ближе канадской деревни
beee
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 00:24

Зря не верите. Беее слишком хорошо знает матчасть чтобы быть просто сказочником.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:09

beee а чего такая цена 320 000 $ за 110 метров без ремонта? Єйр продает за 4 куе.м2 с ремонтом...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:56

  BIGor написав:beee а чего такая цена 320 000 $ за 110 метров без ремонта? Єйр продает за 4 куе.м2 с ремонтом...

Это себестоимость. Я купил за за 260. 30 уже потратил на ремонт.
А нервы?😅😅
beee
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:55

  vikapavl написав:у меня сейчас аншлаг по паркингам. В выходные дни куча сообщений от желаюших арендовать. до этого 6 месяцев ни одного. Что происходит?) цену что ли поднять...ПС за что люблю Украину - дела можно порешать, обменявшись сообщениями в мессенджере

у меня в жк паркинг по стоимости скоро догонит аренду 1к квартиры
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:44

  beee написав:
  BIGor написав:beee а чего такая цена 320 000 $ за 110 метров без ремонта? Єйр продает за 4 куе.м2 с ремонтом...

Это себестоимость. Я купил за за 260. 30 уже потратил на ремонт.
А нервы?😅😅

30 куе на ровном месте? Такое возможно только на растущем рынке.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:50

  BIGor написав:
  beee написав:
  BIGor написав:beee а чего такая цена 320 000 $ за 110 метров без ремонта? Єйр продает за 4 куе.м2 с ремонтом...

Это себестоимость. Я купил за за 260. 30 уже потратил на ремонт.
А нервы?😅😅

30 куе на ровном месте? Такое возможно только на растущем рынке.

Не хочу продавать, честно говоря. Так - висит от нечего делать. До лучших времен.
Такая локация после войны будет в цене.
Я готов торговаться по ПОХу, но не ярославов град.
А может придёт время и жить буду
beee
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