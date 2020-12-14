Додано: Вів 30 сер, 2022 14:40

Ромасик написав: beee написав: до войны хотел 90 куе. продал щас за 120куе. (продавал нехотя) до войны хотел 90 куе. продал щас за 120куе. (продавал нехотя)

Что прямо так нехотя хотел по 90, а они пришли, говорят, мужик, давай за 120? Война все же на дворе. Доллар по 40. Не бережешь ты себя. Что прямо так нехотя хотел по 90, а они пришли, говорят, мужик, давай за 120? Война все же на дворе. Доллар по 40. Не бережешь ты себя.

Рома - для тебя повторю - я на прошлой неделе с 10 до 11ти утра пока завтракал видел у нас на Набке в Днепре два автовоза с крузаками новыми для автосалона на Тополе. С машинами по 105-135куе, и это при курсе 41 в прифронтовом городе который кацапы мечтают взять. Автосалон Лексус у нас на Набке с начала года продал 20 LX600 по цене от 140(сколько с 24.02 не в курсе)в городе где есть приличное жильё за 30куе и это не смартсарай от Муха.Так что либо не звезди вообще либо звезди по теме веткиНовострой хоть один в жизни купил???С мамой живёшь или с тёщей?