Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee Так это участок со времянкой, приличным самостроем с коммуникациями или просто кусок сада/поля был? Для последнего варианта как бы дороговато, но как ты помнишь вверху Гагарина у нас возле ДНУ и не такие цены были(что сейчас не в курсе, но домов овер лям дизайнерских проектов там полно и Нарик жил там).
beee написав:до войны хотел 90 куе. продал щас за 120куе. (продавал нехотя)
Что прямо так нехотя хотел по 90, а они пришли, говорят, мужик, давай за 120? Война все же на дворе. Доллар по 40. Не бережешь ты себя.
Рома - для тебя повторю - я на прошлой неделе с 10 до 11ти утра пока завтракал видел у нас на Набке в Днепре два автовоза с крузаками новыми для автосалона на Тополе. С машинами по 105-135куе, и это при курсе 41 в прифронтовом городе который кацапы мечтают взять. Автосалон Лексус у нас на Набке с начала года продал 20 LX600 по цене от 140(сколько с 24.02 не в курсе) в городе где есть приличное жильё за 30куе и это не смартсарай от Муха. Так что либо не звезди вообще либо звезди по теме ветки Новострой хоть один в жизни купил??? С мамой живёшь или с тёщей?
барабашов написав:beee Так это участок со времянкой, приличным самостроем с коммуникациями или просто кусок сада/поля был? Для последнего варианта как бы дороговато, но как ты помнишь вверху Гагарина у нас возле ДНУ и не такие цены были(что сейчас не в курсе, но домов овер лям дизайнерских проектов там полно и Нарик жил там).
Та не там дом был даже. Я в него него 70 куе минимум влил. Плюс дом. Только автополива на 6куе. Забора на 20.
BIGor написав:beee а чего такая цена 320 000 $ за 110 метров без ремонта? Єйр продает за 4 куе.м2 с ремонтом...
Это себестоимость. Я купил за за 260. 30 уже потратил на ремонт. А нервы?😅😅
30 куе на ровном месте? Такое возможно только на растущем рынке.
Або ж - в паралельній/віртуальній реальності, яку дехто тут активно створює.
Реальна реальність - ось вона: "В Україні введення житла в експлуатацію за перше півріччя 2022 року знизилося вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і склало 2,42 млн. квадратних метрів.
Відповідні дані наводить Держстат, уточнюючи, що цифри наведені з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будівель, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт."
Если абстрагироваться от неадекватов, я пишу лишь то, что происходит с жилой недвижимостью Киева из практики. Мне в своё время не хватало практической инфы. Единицы делятся бесценным практическим опытом и ты вынужден по крупицам выискивать его в сотнях бредовых желчных постов, не содержащих никакого смысла, кроме ненависти и презрения. Удивительно, но благодаря таким единицам именно здесь - я купил например Ярославов Град ( спасибо мужики, выручили - хехе)
beee написав:Какая параллельная реальность? Я уже сто раз писал, звонков по квартирам = 0 В том числе по тем, цены на которые я поставил рыночные
Если звонков нет, продажи вокруг 0, то можно ли говорить о рыночных ценах?
Мы (всей страной) так любим рассказывать про какое мощное у нас IT, а вот с агрегаторами по недвижке у нас беда-беда. Захожу на Лун иногда и что вижу: - на прошлой неделе - 31+ тыс объектов по Киеву - на той же прошлой неделе, но в конце - 12+ тыс объектов по Киеву - сейчас 30+ тыс объектов по Киеву
О какой репрезентативности можно говорить? О каком "лидерстве" ЛУНа на рынке можно говорить с такими "девиациями"? Не зря у них логотип в каске - видать его регулярно лопатой по голове бьют.