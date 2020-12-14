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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 115
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
17%
19
6. 1201 - 1500
6%
7
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:32

beee
Так это участок со времянкой, приличным самостроем с коммуникациями или просто кусок сада/поля был? Для последнего варианта как бы дороговато, но как ты помнишь вверху Гагарина у нас возле ДНУ и не такие цены были(что сейчас не в курсе, но домов овер лям дизайнерских проектов там полно и Нарик жил там).
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:40

  Ромасик написав:
  beee написав:до войны хотел 90 куе. продал щас за 120куе. (продавал нехотя)

Что прямо так нехотя хотел по 90, а они пришли, говорят, мужик, давай за 120? Война все же на дворе. Доллар по 40. Не бережешь ты себя.

Рома - для тебя повторю - я на прошлой неделе с 10 до 11ти утра пока завтракал видел у нас на Набке в Днепре два автовоза с крузаками новыми для автосалона на Тополе. С машинами по 105-135куе, и это при курсе 41 в прифронтовом городе который кацапы мечтают взять. Автосалон Лексус у нас на Набке с начала года продал 20 LX600 по цене от 140(сколько с 24.02 не в курсе)
в городе где есть приличное жильё за 30куе и это не смартсарай от Муха.
Так что либо не звезди вообще либо звезди по теме ветки
Новострой хоть один в жизни купил???
С мамой живёшь или с тёщей?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 15:18

  барабашов написав:beee
Так это участок со времянкой, приличным самостроем с коммуникациями или просто кусок сада/поля был? Для последнего варианта как бы дороговато, но как ты помнишь вверху Гагарина у нас возле ДНУ и не такие цены были(что сейчас не в курсе, но домов овер лям дизайнерских проектов там полно и Нарик жил там).

Та не там дом был даже. Я в него него 70 куе минимум влил. Плюс дом. Только автополива на 6куе. Забора на 20.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 16:10

  BIGor написав:
  beee написав:
  BIGor написав:beee а чего такая цена 320 000 $ за 110 метров без ремонта? Єйр продает за 4 куе.м2 с ремонтом...

Это себестоимость. Я купил за за 260. 30 уже потратил на ремонт.
А нервы?😅😅

30 куе на ровном месте? Такое возможно только на растущем рынке.

Або ж - в паралельній/віртуальній реальності, яку дехто тут активно створює.

Реальна реальність - ось вона:
"В Україні введення житла в експлуатацію за перше півріччя 2022 року знизилося вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і склало 2,42 млн. квадратних метрів.

Відповідні дані наводить Держстат, уточнюючи, що цифри наведені з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будівель, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт."

https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/v- ... zhstat.htm
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Скоро сентябрь 2022
Где там zРадио ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 18:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Какая параллельная реальность? Я уже сто раз писал, звонков по квартирам = 0
В том числе по тем, цены на которые я поставил рыночные
beee
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 21:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Если абстрагироваться от неадекватов, я пишу лишь то, что происходит с жилой недвижимостью Киева из практики.
Мне в своё время не хватало практической инфы. Единицы делятся бесценным практическим опытом и ты вынужден по крупицам выискивать его в сотнях бредовых желчных постов, не содержащих никакого смысла, кроме ненависти и презрения.
Удивительно, но благодаря таким единицам именно здесь - я купил например Ярославов Град ( спасибо мужики, выручили - хехе)
beee
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
beee
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:45

  beee написав:Какая параллельная реальность? Я уже сто раз писал, звонков по квартирам = 0
В том числе по тем, цены на которые я поставил рыночные


Если звонков нет, продажи вокруг 0, то можно ли говорить о рыночных ценах?

Мы (всей страной) так любим рассказывать про какое мощное у нас IT, а вот с агрегаторами по недвижке у нас беда-беда. Захожу на Лун иногда и что вижу:
- на прошлой неделе - 31+ тыс объектов по Киеву
- на той же прошлой неделе, но в конце - 12+ тыс объектов по Киеву
- сейчас 30+ тыс объектов по Киеву

О какой репрезентативности можно говорить? О каком "лидерстве" ЛУНа на рынке можно говорить с такими "девиациями"? Не зря у них логотип в каске - видать его регулярно лопатой по голове бьют.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:53

  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?


Заканчивай сказки разводить, клоун.
xio13
 
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