деньги пока не сильно надо, наверное. Понадобятся - будут пытаться продать с "аукциона на понижение"
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Додано: Сер 31 сер, 2022 09:09
Додано: Сер 31 сер, 2022 09:18
Не заважайте!
Чуваку терміново потрібні гроші на оренду житла.
Тому він крутиться, неначе вьюн на сковорідці.
Нехай пише, посміємось ))))
Додано: Сер 31 сер, 2022 09:29
Так должно быть, но что-то все никак. Вот полистал Лун и прозрел разновекторности продавцов - кто-то уже с ремонтом предлагает (и долго) квартиры дешевле чем инвештыри выставляют свою прелесть от строителей. Видать - много нервов в цене
Ну и еще увидел как несколько ценников вверх перерисовали на квартиры, которые больше года висят - что у людей в головах, каких беженцев из ОАЭ они ждут ?!? Если квартира не продалась на нервно растущем в 21 году рынке, то кто ее сейчас купит дороже??? И вправду - жители параллельной реальности.
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