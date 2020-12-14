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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10234102351023610237

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 116
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 09:29

  sequence написав:
  striped написав:..
Если звонков нет, продажи вокруг 0, то можно ли говорить о рыночных ценах?
..

деньги пока не сильно надо, наверное. Понадобятся - будут пытаться продать с "аукциона на понижение"


Так должно быть, но что-то все никак. Вот полистал Лун и прозрел разновекторности продавцов - кто-то уже с ремонтом предлагает (и долго) квартиры дешевле чем инвештыри выставляют свою прелесть от строителей. Видать - много нервов в цене :mrgreen:

Ну и еще увидел как несколько ценников вверх перерисовали на квартиры, которые больше года висят - что у людей в головах, каких беженцев из ОАЭ они ждут ?!? Если квартира не продалась на нервно растущем в 21 году рынке, то кто ее сейчас купит дороже??? И вправду - жители параллельной реальности.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:59

  striped написав:..
Ну и еще увидел как несколько ценников вверх перерисовали на квартиры, которые больше года висят - что у людей в головах..

это поди, beee прикалывается ))
sequence
 
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