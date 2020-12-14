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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 31 сер, 2022 09:29
sequence написав: striped написав:
..
Если звонков нет, продажи вокруг 0, то можно ли говорить о рыночных ценах?
..
деньги пока не сильно надо, наверное. Понадобятся - будут пытаться продать с "аукциона на понижение"
Так должно быть, но что-то все никак. Вот полистал Лун и прозрел разновекторности продавцов - кто-то уже с ремонтом предлагает (и долго) квартиры дешевле чем инвештыри выставляют свою прелесть от строителей. Видать - много нервов в цене
Ну и еще увидел как несколько ценников вверх перерисовали на квартиры, которые больше года висят - что у людей в головах, каких беженцев из ОАЭ они ждут ?!? Если квартира не продалась на нервно растущем в 21 году рынке, то кто ее сейчас купит дороже??? И вправду - жители параллельной реальности.
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striped
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Додано: Сер 31 сер, 2022 10:59
striped написав:
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Ну и еще увидел как несколько ценников вверх перерисовали на квартиры, которые больше года висят - что у людей в головах..
это поди, beee прикалывается ))
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sequence
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Додано: Сер 31 сер, 2022 11:10
А я считаю это годная стратегия - переписывать ценник вверх. По аренде тоже работает. Как говорил Юра-теплотехник: когда-нибудь мы будем рассказывать своим внукам, что было время когда простой инженер мог позволить себе просторную треху в прицентралье в Киеве без ипотеки на 240 лет.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 11:26
beee написав:
Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
если ЯГ для себя или дитлахив то ремонт сейчас при бабках дешевле чем потом.Но где их будущее? для кого ЯГ? Если продавать то ремонт лишние траты и время.Но за сколько и как продать? Шукать надо в Щецине,Вроцлаве-ближе к Западу.
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Мизантрóп
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Додано: Сер 31 сер, 2022 11:40
Мизантрóп написав: beee написав:
Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
если ЯГ для себя или дитлахив то ремонт сейчас при бабках дешевле чем потом.Но где их будущее? для кого ЯГ? Если продавать то ремонт лишние траты и время.Но за сколько и как продать? Шукать надо в Щецине,Вроцлаве-ближе к Западу.
Для дітлахів. Но с садиками трабл.
Да, придётся в Польшу до лучших времён.
А делать ЯГ на продажу - согласен, утопия.
Спасибо
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beee
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Додано: Сер 31 сер, 2022 12:41
beee
Мизантрóп написав: beee написав:
Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
если ЯГ для себя или дитлахив то ремонт сейчас при бабках дешевле чем потом.Но где их будущее? для кого ЯГ? Если продавать то ремонт лишние траты и время.Но за сколько и как продать? Шукать надо в Щецине,Вроцлаве-ближе к Западу.
Пропоную хлопу - інвештувати в котлован на ПОХу.
Кажуть, вельми вигідно, скоро дорожай!
Індуси, пакистанці, англічани, німці - всі хочуть жити в Києві!
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Frant
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