Додано: Сер 31 сер, 2022 09:29

sequence написав: striped написав: ..

Если звонков нет, продажи вокруг 0, то можно ли говорить о рыночных ценах?

.. ..Если звонков нет, продажи вокруг 0, то можно ли говорить о рыночных ценах?..

деньги пока не сильно надо, наверное. Понадобятся - будут пытаться продать с "аукциона на понижение" деньги пока не сильно надо, наверное. Понадобятся - будут пытаться продать с "аукциона на понижение"

Так должно быть, но что-то все никак. Вот полистал Лун и прозрел разновекторности продавцов - кто-то уже с ремонтом предлагает (и долго) квартиры дешевле чем инвештыри выставляют свою прелесть от строителей. Видать - много нервов в ценеНу и еще увидел как несколько ценников вверх перерисовали на квартиры, которые больше года висят - что у людей в головах, каких беженцев из ОАЭ они ждут ?!? Если квартира не продалась на нервно растущем в 21 году рынке, то кто ее сейчас купит дороже??? И вправду - жители параллельной реальности.