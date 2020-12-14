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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10235102361023710238>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 116
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 09:29

  sequence написав:
  striped написав:..
Если звонков нет, продажи вокруг 0, то можно ли говорить о рыночных ценах?
..

деньги пока не сильно надо, наверное. Понадобятся - будут пытаться продать с "аукциона на понижение"


Так должно быть, но что-то все никак. Вот полистал Лун и прозрел разновекторности продавцов - кто-то уже с ремонтом предлагает (и долго) квартиры дешевле чем инвештыри выставляют свою прелесть от строителей. Видать - много нервов в цене :mrgreen:

Ну и еще увидел как несколько ценников вверх перерисовали на квартиры, которые больше года висят - что у людей в головах, каких беженцев из ОАЭ они ждут ?!? Если квартира не продалась на нервно растущем в 21 году рынке, то кто ее сейчас купит дороже??? И вправду - жители параллельной реальности.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:59

  striped написав:..
Ну и еще увидел как несколько ценников вверх перерисовали на квартиры, которые больше года висят - что у людей в головах..

это поди, beee прикалывается ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А я считаю это годная стратегия - переписывать ценник вверх. По аренде тоже работает. Как говорил Юра-теплотехник: когда-нибудь мы будем рассказывать своим внукам, что было время когда простой инженер мог позволить себе просторную треху в прицентралье в Киеве без ипотеки на 240 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:26

  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?

если ЯГ для себя или дитлахив то ремонт сейчас при бабках дешевле чем потом.Но где их будущее? для кого ЯГ? Если продавать то ремонт лишние траты и время.Но за сколько и как продать? Шукать надо в Щецине,Вроцлаве-ближе к Западу.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:40

  Мизантрóп написав:
  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?

если ЯГ для себя или дитлахив то ремонт сейчас при бабках дешевле чем потом.Но где их будущее? для кого ЯГ? Если продавать то ремонт лишние траты и время.Но за сколько и как продать? Шукать надо в Щецине,Вроцлаве-ближе к Западу.

Для дітлахів. Но с садиками трабл.
Да, придётся в Польшу до лучших времён.
А делать ЯГ на продажу - согласен, утопия.
Спасибо
beee
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:33

  airmax78 написав:А я считаю это годная стратегия - переписывать ценник вверх.

В общем-то согласен, квартира лучше сохранится, меньше натопчут. Лет через 7 приедете, пыль протрете за 15 минут и назад.
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:55

  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?


Не спешите покупать в Польше, есть ощущение что рынок Польши нащупывает свой потолок. Ставки по ипотеке растут и будут расти, повышать цены рынку в дальнейшем будет сложно.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:56

  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?

Ответил тут:
viewtopic.php?f=27&t=249417&p=5480659#p5480659
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интересно АН в Польше работают. Один неделю подборку делает из 5 квартир в каком-то поле.
Другие говорят приехать подписать договор на услуги, оплатить 50% комиссии и после этого вам сделают подборку из ограниченного количества квартир. До этого никто консультировать не будет.
А если вам не подходит город?
Может конечно и правильно, не будет липовых просмотров.
Оплатил. Жду подборку)

Разница в сервисе с Киевом - пропасть. Разница в качестве ремонтов - бездна
beee
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:01

  kbadoo написав:
  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?


Не спешите покупать в Польше, есть ощущение что рынок Польши нащупывает свой потолок. Ставки по ипотеке растут и будут расти, повышать цены рынку в дальнейшем будет сложно.

Упс. Поворот. Но сидеть с деньгами не ОК
beee
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