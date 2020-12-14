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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 сер, 2022 14:07
kbadoo написав: beee написав:
Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
Не спешите покупать в Польше, есть ощущение что рынок Польши нащупывает свой потолок. Ставки по ипотеке растут и будут расти, повышать цены рынку в дальнейшем будет сложно.
Ответил тут:viewtopic.php?f=27&t=249417&p=5480666#p5480666
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:09
beee написав:
Интересно АН в Польше работают. Один неделю подборку делает из 5 квартир в каком-то поле.
Другие говорят приехать подписать договор на услуги, оплатить 50% комиссии и после этого вам сделают подборку из ограниченного количества квартир. До этого никто консультировать не будет.
А если вам не подходит город?
Может конечно и правильно, не будет липовых просмотров.
Оплатил. Жду подборку)
Разница в сервисе с Киевом - пропасть. Разница в качестве ремонтов - бездна
Ща придет Прохожий и начнет плакать, велкам с темами не про КРЖН сюда:viewtopic.php?f=27&t=249417
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:12
beee написав:
Разница в сервисе с Киевом - пропасть. Разница в качестве ремонтов - бездна
Так люди уже 20 лет в ЕС, а Украина все так и остается страной 3-го мира с самопальными нахалстроями в основном.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:14
beee написав: kbadoo написав: beee написав:
Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
Не спешите покупать в Польше, есть ощущение что рынок Польши нащупывает свой потолок. Ставки по ипотеке растут и будут расти, повышать цены рынку в дальнейшем будет сложно.
Упс. Поворот. Но сидеть с деньгами не ОК
Сейчас очень даже ОК.
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