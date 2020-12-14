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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10235102361023710238

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 116
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:07

  kbadoo написав:
  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?


Не спешите покупать в Польше, есть ощущение что рынок Польши нащупывает свой потолок. Ставки по ипотеке растут и будут расти, повышать цены рынку в дальнейшем будет сложно.


Ответил тут:
viewtopic.php?f=27&t=249417&p=5480666#p5480666
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:09

  beee написав:Интересно АН в Польше работают. Один неделю подборку делает из 5 квартир в каком-то поле.
Другие говорят приехать подписать договор на услуги, оплатить 50% комиссии и после этого вам сделают подборку из ограниченного количества квартир. До этого никто консультировать не будет.
А если вам не подходит город?
Может конечно и правильно, не будет липовых просмотров.
Оплатил. Жду подборку)

Разница в сервисе с Киевом - пропасть. Разница в качестве ремонтов - бездна


Ща придет Прохожий и начнет плакать, велкам с темами не про КРЖН сюда:
viewtopic.php?f=27&t=249417
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:14

  beee написав:
  kbadoo написав:
  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?


Не спешите покупать в Польше, есть ощущение что рынок Польши нащупывает свой потолок. Ставки по ипотеке растут и будут расти, повышать цены рынку в дальнейшем будет сложно.

Упс. Поворот. Но сидеть с деньгами не ОК

Сейчас очень даже ОК.
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:34

  beee написав:
  kbadoo написав:
  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?


Не спешите покупать в Польше, есть ощущение что рынок Польши нащупывает свой потолок. Ставки по ипотеке растут и будут расти, повышать цены рынку в дальнейшем будет сложно.

Упс. Поворот. Но сидеть с деньгами не ОК


Есть такая еврейская мудрость:
"Не так хорошо с деньгами, как плохо без них."
Не спешите тратить, всегда успеется.
rjkz
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